Новая угроза для авиации: усиливаются частота и интенсивность турбулентности

5 сентября 2025

В последние десятилетия в авиации всё чаще фиксируется явление, невидимое ни для глаз, ни для радаров, но серьёзно влияющее на безопасность и экономику полётов, — турбулентность в безоблачном воздухе (Clear Air Turbulence, CAT). Учёные связывают её рост с изменением климата и ищут способы адаптации.