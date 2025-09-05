ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Новая угроза для авиации: усиливаются частота и интенсивность турбулентности
5 сентября 2025
16:30
В последние десятилетия в авиации всё чаще фиксируется явление, невидимое ни для глаз, ни для радаров, но серьёзно влияющее на безопасность и экономику полётов, — турбулентность в безоблачном воздухе (Clear Air Turbulence, CAT). Учёные связывают её рост с изменением климата и ищут способы адаптации.
Климатический фактор
Исследование Редингского университета (Великобритания) показало, что с 1979 года интенсивность и частота CAT увеличились примерно на 55%. Причина — ускоренное потепление полярных и умеренных широт у поверхности и тропиков в верхних слоях атмосферы, где летают самолёты (на высоте 9–12 км). Это усиливает сдвиг ветра и ускоряет струйные течения, что ведёт к резким изменениям скорости воздуха и формированию сильной турбулентности.
По прогнозам, к 2050 году их число в отдельных районах может вырасти втрое. Наибольший рост ожидается над Северной Атлантикой и Восточной Азией.
Турбулентность редко приводит к серьёзным травмам, однако остаётся одной из главных причин страха перед полётами. Для авиакомпаний она означает дополнительные расходы: ускоренный износ техники, большее потребление топлива, рост выбросов и задержки рейсов.
Технологии и прогнозы
Сегодня пилоты используют прогнозные карты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), а пассажиры могут следить за данными через сервисы вроде Windy или Turbli. Если 20 лет назад вероятность правильного прогноза составляла около 60%, то сейчас — уже 75%.
Однако прогнозов недостаточно: важнее научиться приспосабливаться. В разных странах тестируют новые решения:
- Дополнительные «клапаны» на крыльях (австрийская Turbulence Solutions) — снижают влияние турбулентности до 80%, имитируя полёт птиц.
- Искусственный интеллект (проект Caltech и Nvidia) — обучается предсказывать сильные вихри методом проб и ошибок.
- Инфразвуковые микрофоны NASA — способны фиксировать турбулентность на расстоянии до 500 км.
- Лазерный радар (LIDAR) в Китае — создаёт 3D-карту потоков воздуха на дистанции около 10 км, но пока слишком громоздок для массового применения.
Перспектива
Если авиация не адаптируется к меняющемуся климату, турбулентность станет фактором, угрожающим её надёжности и экономической устойчивости. Новые технологии дают надежду, но многое зависит от скорости их внедрения.
