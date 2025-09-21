TikTok обещает защиту чешских выборов от дезинформации и внешнего влияния

TikTok сделал это заявление спустя десять месяцев после того, как румынский Конституционный суд отменил результаты тамошних президентских выборов из-за платформы. Победа ультраправого пророссийского евроскептика Калина Джорджеску была предшествована масштабной кампанией в соцсети, организованной и оплаченной из-за границы.











Безопасность TikTok вызывает вопросы и в Чехии. Национальное управление кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) два года назад запретило использование приложения на устройствах, подключённых к важным информационным системам. «Объём собираемых данных и порядок их обработки в сочетании с китайским законодательством и растущим числом пользователей в Чехии заставляют нас рассматривать TikTok как угрозу безопасности», — заявил директор NÚKIB Лукаш Кинтр.





















Тем не менее, в сети активны премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) и лидеры ANO Андрей Бабиш и Алена Шиллерова. В стране TikTok используют 2,4 миллиона человек.

Для защиты пользователей от дезинформации компания внедрила многоуровневую систему модерации: сначала автоматические системы проверяют публикации, затем вмешиваются сотрудники. Соцсеть создала международную команду по мониторингу выборов, включая специализированный чешский отдел. Публикации, которые команда не успевает обработать, проверяет американская компания Lead Stories. Проблемный контент либо удаляется, либо ограничивается его охват среди пользователей.





















TikTok уделяет внимание не только содержанию, но и поведению на платформе, запрещая фейковые лайки, комментарии и профили. Особое внимание уделяется материалу, созданному ИИ, и deepfake — фото видео , трудно различимые от реальности.

В приложении появилась специальная страница о выборах с информацией для пользователей. В сотрудничестве с fact-checking-организацией Demagog.cz и чешскими СМИ TikTok запускает информационную кампанию. Политические аккаунты не могут оплачивать рекламу или собирать средства от пользователей.





















Координацию мер безопасности среди технологических гигантов, включая Google , Meta (Instagram, Facebook) и X (бывший Twitter), ведёт Чешское телекоммуникационное управление. Платформы провели презентации своих внутренних процедур и готовы реагировать на возможные инциденты.

По данным TikTok, в первой половине года в Чехии было удалено 99% проблемного контента до того, как его кто-либо успел пожаловаться, в 96% случаев — в течение 24 часов.





Эксперты отмечают, что платформа всё ещё далека от идеала: остаются аккаунты с ложной информацией, часто созданной ИИ, и deepfake-контент. «Неправдивая информация от политиков и влиятельных лиц охватывает больше людей, чем последующая корректировка», — объяснила Люси Чейкова из Университета Масарика.











Специалисты подчёркивают недостаточную прозрачность соцсетей и невозможность профессионального контроля. «Мы точно не знаем, как принимаются решения о приоритетности контента и удалении публикаций», — уточнила Чейкова.









