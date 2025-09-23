Популярный ремень для мобильного за 3 280 Kč: очередь длиннее, чем на iPhone 17

Новый кроссбоди-ремень вызвал бурные обсуждения сразу после премьеры iPhone 17. Пользователи переживают о том, что телефон будет легче украсть, если носить его как сумку, а также отмечают высокую стоимость аксессуара.





Сам ремень Apple оценивает в 1 790 Kč, но к нему нужно докупить специальный чехол для телефона за 1 490 Kč с отверстиями для крепления ремня. В сумме аксессуар обходится в 3 280 Kč.

Для сравнения, аналогичные ремни конкурентов можно приобрести менее чем за 200 Kč.