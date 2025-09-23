ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Популярный ремень для мобильного за 3 280 Kč: очередь длиннее, чем на iPhone 17
23 сентября 2025
16:30
168
Для нового iPhone 17 представили целый ряд интересных аксессуаров. Наибольший резонанс вызвали кроссбоди-ремни, позволяющие носить телефон как сумку. Несмотря на высокую цену, спрос на них огромный: на некоторые цветовые варианты сроки ожидания даже превышают сроки доставки самих новых iPhone.
Новый кроссбоди-ремень вызвал бурные обсуждения сразу после премьеры iPhone 17. Пользователи переживают о том, что телефон будет легче украсть, если носить его как сумку, а также отмечают высокую стоимость аксессуара.
Сам ремень Apple оценивает в 1 790 Kč, но к нему нужно докупить специальный чехол для телефона за 1 490 Kč с отверстиями для крепления ремня. В сумме аксессуар обходится в 3 280 Kč.
Для сравнения, аналогичные ремни конкурентов можно приобрести менее чем за 200 Kč.
