ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Популярный ремень для мобильного за 3 280 крон: очередь длиннее, чем за iPhone 17

Новости и статьи
23 сентября 2025
16:30
933
Для нового iPhone 17 представили целый ряд интересных аксессуаров. Наибольший резонанс вызвали кроссбоди-ремни, позволяющие носить телефон как сумку. Несмотря на высокую цену, спрос на них огромный: на некоторые цветовые варианты сроки ожидания превышают сроки доставки самих новых iPhone.
Новый кроссбоди-ремень вызвал бурные обсуждения сразу после премьеры iPhone 17. Пользователи переживают о том, что телефон будет легче украсть, если носить его как сумку, а также отмечают высокую стоимость аксессуара. 

Сам ремень Apple оценивает в 1 790 крон, но к нему нужно докупить специальный чехол для телефона за 1 490 крон с отверстиями для крепления ремня. В сумме аксессуар обходится в 3 280 крон. 

Для сравнения, аналогичные ремни у конкурентов можно приобрести менее чем за 200 крон.
технологии гаджеты шоппинг
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
342
ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНИЦ НА 2026 ГОД
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
739
КУЛЬТУРА
1 ОКТЯБРЯ В ПРАГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ SIGNALSPACE
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1526
ЗДОРОВЬЕ
СОТНИ СМЕРТЕЙ В ГОД: ЧЕМ ОПАСНА ПРИВЫЧКА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К САМОЛЕЧЕНИЮ
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
1421
ЗДОРОВЬЕ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ БЫЛИ И В ПРОШЛОМ ГОДУ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ЧЕХИИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
2153
ТЕХНОЛОГИИ
TIKTOK ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТУ ЧЕШСКИХ ВЫБОРОВ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3914
КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ» И ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ СОЛОДНИКОВЫМ В ПРАГЕ
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4386
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ COVID. МЕДИКИ ПРИМЕНЯЮТ НОВУЮ ВАКЦИНУ
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
4148
ЗДОРОВЬЕ
СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖЕН ПОДГОТОВИТЬ ЧЕХИЮ К МАССОВОМУ СТАРЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4846
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ФИЛЬМА «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ
14:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4898
КУЛЬТУРА
ГРУППА «СПЛИН» В НОЯБРЕ ВЫСТУПИТ В ПРАГЕ
11:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
6265
КУЛЬТУРА
«ЖАДЕИТОВАЯ КАПУСТА» И ДРУГИЕ СОКРОВИЩА КИТАЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ В ПРАГЕ
17:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
6646
ДОМ И СЕМЬЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8612
ДОМ И СЕМЬЯ
ПОЛУЧИТЕ 1 500 КРОН НА КРУЖКИ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ: ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТ С 10 СЕНТЯБРЯ
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7523
КУЛЬТУРА
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ КНИГИ ДЭНА БРАУНА — ПОДЗЕМЕЛЬЯ У НУСЕЛЬСКОГО МОСТА
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
8219
КУЛЬТУРА
DIVADLOBRANI 2025 В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ