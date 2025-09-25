В Чехии начал работу первый квантовый компьютер

25 сентября 2025

Первый чешский квантовый компьютер VLQ, получивший название «Волк» (Vlk), во вторник, 23 сентября, был официально запущен в Остраве. Его будет эксплуатировать национальный суперкомпьютерный центр IT4Innovations при Горно-технологическом университете Остравы.