В Чехии начал работу первый квантовый компьютер

25 сентября 2025
Первый чешский квантовый компьютер VLQ, получивший название «Волк» (Vlk), во вторник, 23 сентября, был официально запущен в Остраве. Его будет эксплуатировать национальный суперкомпьютерный центр IT4Innovations при Горно-технологическом университете Остравы.
«Это важное достижение знаменует собой очередной шаг Европы на пути к созданию современной квантовой вычислительной инфраструктуры и поддержке исследований и инноваций на всем континенте. Приобретение и эксплуатация VLQ осуществляется общеевропейским консорциумом LUMI-Q, состоящим из 13 партнеров из восьми стран», — указывает центр. В Консорциум, возглавляемый Чехией, входят Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция.

Стоимость 24-кубитового компьютера, который поставила финская компания IQM Quantum Computers, составляет около 125 миллионов крон (5 миллиардов евро), сообщает ruski.radio.cz.

«Квантовый компьютер VLQ будет обслуживать широкий круг европейских пользователей — от академических учреждений до промышленных предприятий и государственного сектора. В первую очередь он будет использоваться для исследований и инноваций, а его мощности будут доступны всем пользователям по всей Европе посредством EuroHPC JU», — сообщил, директор IT4Innovations Вит Вондрак.

С конца 2025 года VLQ станет доступен исследователям, компаниям и государственному сектору всей Европы.

European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) — это инициатива ЕС, европейских стран и частных партнеров по развитию суперкомпьютерной инфраструктуры мирового уровня в Европе.
