Пациентов в чешской больнице будет оперировать робот

26 сентября 2025

Над пациентом вместо врачей склоняются плечи робота, на операционном столе не лежит пациент с разрезанным животом, в брюшную полость направлены только введенные зонды. Робот в операционной областной больницы Кладно способен работать с миллиметровой точностью. Здесь был создан Центр роботизированной медицины. С мая он находился в тестовом режиме, а теперь переходит в режим полноценной эксплуатации.