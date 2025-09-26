ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Пациентов в чешской больнице будет оперировать робот
26 сентября 2025
11:00
Над пациентом вместо врачей склоняются плечи робота, на операционном столе не лежит пациент с разрезанным животом, в брюшную полость направлены только введенные зонды. Робот в операционной областной больницы Кладно способен работать с миллиметровой точностью. Здесь был создан Центр роботизированной медицины. С мая он находился в тестовом режиме, а теперь переходит в режим полноценной эксплуатации.
Пока что устройство используют в основном урологи, но вскоре оно начнет применяться и в других областях.
«За последние пять месяцев мы провели 85 роботизированных операций, большинство из которых были выполнены пациентам с опухолями простаты и почек», — подсчитал заведующий урологическим отделением Иржи Кочарек. «Все они прошли без осложнений, и не было необходимости переводить их на классические операции», — оценил испытательный режим заведующий отделением.
«Все команды дает врач», — подтвердил заведующий отделением Кочарек. Однако по сравнению с обычной или лапароскопической операцией робот более точен и снимает физическую нагрузку с медицинских работников. «При обычной и лапароскопической операции инструментами управляет непосредственно хирург. Здесь хирург находится у консоли и с помощью рычагов или джойстиков управляет руками с инструментами и движением инструментов. Точно так же робот держит, например, камеру. Даже после часа операции рука не дрожит, как у человека», — пояснил заведующий отделением Кочарек.
По словам заведующего отделением, большим преимуществом для пациента является меньшая кровопотеря, меньшая операционная травма и меньшая послеоперационная боль. «Ясно видно, что у пациентов восстановление проходит легче и быстрее, а также снижается частота нежелательных послеоперационных осложнений», — подтвердил заместитель губернатора Среднечешского края Павел Павлик (ODS), ответственный за сферу здравоохранения.
Стоимость приобретения роботизированной системы составила 55 миллионов крон, из которых 38 миллионов предоставил Среднечешский край, который является учредителем пяти региональных больниц, включая больницу в Кладенце.
«Время операции сокращается до трети», — отметил еще один плюс заведующий отделением урологии.
«Таким образом можно оперировать даже пациента, находящегося за тысячи километров», — отметил врач, который уже наблюдал за такой операцией.
Постепенно робот в Кладно будет выполнять большинство, то есть около пятисот подобных урологических операций. Больные люди ждут их не более шести недель. В большинстве случаев речь идет об онкологических пациентах, для которых время имеет решающее значение.
Роботизированная рабочая станция должна быть создана, например, в больнице в Прибраме, где медицинские работники уже смогли опробовать эту технологию. Постепенно роботизированные системы должны быть внедрены и в других областных больницах.
