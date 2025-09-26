ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Пациентов в чешской больнице будет оперировать робот

Новости 420on
26 сентября 2025
11:00
252
Над пациентом вместо врачей склоняются плечи робота, на операционном столе не лежит пациент с разрезанным животом, в брюшную полость направлены только введенные зонды. Робот в операционной областной больницы Кладно способен работать с миллиметровой точностью. Здесь был создан Центр роботизированной медицины. С мая он находился в тестовом режиме, а теперь переходит в режим полноценной эксплуатации.
Пока что устройство используют в основном урологи, но вскоре оно начнет применяться и в других областях.

«За последние пять месяцев мы провели 85 роботизированных операций, большинство из которых были выполнены пациентам с опухолями простаты и почек», — подсчитал заведующий урологическим отделением Иржи Кочарек. «Все они прошли без осложнений, и не было необходимости переводить их на классические операции», — оценил испытательный режим заведующий отделением.

«Все команды дает врач», — подтвердил заведующий отделением Кочарек. Однако по сравнению с обычной или лапароскопической операцией робот более точен и снимает физическую нагрузку с медицинских работников. «При обычной и лапароскопической операции инструментами управляет непосредственно хирург. Здесь хирург находится у консоли и с помощью рычагов или джойстиков управляет руками с инструментами и движением инструментов.  Точно так же робот держит, например, камеру. Даже после часа операции рука не дрожит, как у человека», — пояснил заведующий отделением Кочарек.

По словам заведующего отделением, большим преимуществом для пациента является меньшая кровопотеря, меньшая операционная травма и меньшая послеоперационная боль. «Ясно видно, что у пациентов восстановление проходит легче и быстрее, а также снижается частота нежелательных послеоперационных осложнений», — подтвердил заместитель губернатора Среднечешского края Павел Павлик (ODS), ответственный за сферу здравоохранения.

Стоимость приобретения роботизированной системы составила 55 миллионов крон, из которых 38 миллионов предоставил Среднечешский край, который является учредителем пяти региональных больниц, включая больницу в Кладенце.

«Время операции сокращается до трети», — отметил еще один плюс заведующий отделением урологии.

«Таким образом можно оперировать даже пациента, находящегося за тысячи километров», — отметил врач, который уже наблюдал за такой операцией.

Постепенно робот в Кладно будет выполнять большинство, то есть около пятисот подобных урологических операций. Больные люди ждут их не более шести недель. В большинстве случаев речь идет об онкологических пациентах, для которых время имеет решающее значение.

Роботизированная рабочая станция должна быть создана, например, в больнице в Прибраме, где медицинские работники уже смогли опробовать эту технологию. Постепенно роботизированные системы должны быть внедрены и в других областных больницах.
врачи Больницы Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
421
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ В ПРАГЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГЕПАТИТ А
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1500
ЗДОРОВЬЕ
ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП БОЛЬНЫХ К ЛЕЧЕНИЮ
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1562
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2620
КУЛЬТУРА
СТЕКЛЯННАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОТКРЫЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2033
ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНИЦ НА 2026 ГОД
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3299
ТЕХНОЛОГИИ
ПОПУЛЯРНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ЗА 3 280 КРОН: ОЧЕРЕДЬ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ ЗА IPHONE 17
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2508
КУЛЬТУРА
1 ОКТЯБРЯ В ПРАГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ SIGNALSPACE
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2825
ЗДОРОВЬЕ
СОТНИ СМЕРТЕЙ В ГОД: ЧЕМ ОПАСНА ПРИВЫЧКА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К САМОЛЕЧЕНИЮ
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2613
ЗДОРОВЬЕ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ БЫЛИ И В ПРОШЛОМ ГОДУ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ЧЕХИИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3274
ТЕХНОЛОГИИ
TIKTOK ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТУ ЧЕШСКИХ ВЫБОРОВ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
4951
КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ» И ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ СОЛОДНИКОВЫМ В ПРАГЕ
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5429
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ COVID. МЕДИКИ ПРИМЕНЯЮТ НОВУЮ ВАКЦИНУ
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5151
ЗДОРОВЬЕ
СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖЕН ПОДГОТОВИТЬ ЧЕХИЮ К МАССОВОМУ СТАРЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
5862
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ФИЛЬМА «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ
14:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
5910
КУЛЬТУРА
ГРУППА «СПЛИН» В НОЯБРЕ ВЫСТУПИТ В ПРАГЕ