ИИ-инструмент Delphi-2M предсказывает риск более тысячи заболеваний на 10 лет вперёд

Delphi-2M разработали исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL), Немецкого центра исследования рака и Копенгагенского университета. Модель создана по принципам, схожим с большими языковыми моделями, и обучена на данных из UK Biobank и датского национального реестра — более 2,3 млн человек.













ИИ анализирует анамнез, возраст, пол и привычки пациента ( курение алкоголь , ожирение) и прогнозирует вероятность заболеваний — от рака и диабета до сердечно-сосудистых и дыхательных нарушений. Прогнозы представляются как вероятности во времени, подобно метеосводкам.

Разработчики утверждают, что точность модели сопоставима с лучшими специализированными системами. Кроме того, Delphi-2M может генерировать «сценарии будущего» здоровья, оценивая нагрузку болезнями на десятилетие вперёд.



По словам директора EMBL Эвана Бирни, инструмент станет доступен пациентам в течение нескольких лет. Он предполагает, что ИИ позволит врачам давать персонализированные рекомендации, включая конкретные меры по снижению рисков. Сейчас систему совершенствуют, добавляя данные визуализации, генетики и анализов крови.