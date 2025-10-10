ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

ИИ-инструмент Delphi-2M предсказывает риск более тысячи заболеваний на 10 лет вперёд

Новости 420on
10 октября 2025
09:00
514
Учёные представили систему искусственного интеллекта Delphi-2M, способную оценивать вероятность развития более тысячи заболеваний у человека на ближайшие десять лет. Она использует анонимизированные медицинские записи и данные о стиле жизни пациентов, помогая врачам в профилактике и раннем вмешательстве.
Delphi-2M разработали исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL), Немецкого центра исследования рака и Копенгагенского университета. Модель создана по принципам, схожим с большими языковыми моделями, и обучена на данных из UK Biobank и датского национального реестра — более 2,3 млн человек. 


ИИ анализирует анамнез, возраст, пол и привычки пациента (курение, алкоголь, ожирение) и прогнозирует вероятность заболеваний — от рака и диабета до сердечно-сосудистых и дыхательных нарушений. Прогнозы представляются как вероятности во времени, подобно метеосводкам. 


Разработчики утверждают, что точность модели сопоставима с лучшими специализированными системами. Кроме того, Delphi-2M может генерировать «сценарии будущего» здоровья, оценивая нагрузку болезнями на десятилетие вперёд. 

По словам директора EMBL Эвана Бирни, инструмент станет доступен пациентам в течение нескольких лет. Он предполагает, что ИИ позволит врачам давать персонализированные рекомендации, включая конкретные меры по снижению рисков. Сейчас систему совершенствуют, добавляя данные визуализации, генетики и анализов крови. 
технологии Болезни Медицина и фармацевтика
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1090
ЗДОРОВЬЕ
СТРЕСС ПАРАЛИЗУЕТ: КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ В ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА НЕГО
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
811
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ 16 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО СВЕТОВОГО ИСКУССТВА SIGNAL FESTIVAL
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
891
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА DESIGNBLOK
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
767
ТЕХНОЛОГИИ
СЕНТЯБРЬСКИЙ ВСПЛЕСК — В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО 24 КИБЕРИНЦИДЕНТА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1144
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА МИХАИЛА ЛОКШИНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1367
КУЛЬТУРА
В ЧЕШСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ФРАНЦ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ ФРАНЦА КАФКИ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1452
ДОМ И СЕМЬЯ
СОТНИ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ПРОПУСКАЮТ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1403
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПОСТАНОВКИ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3109
ЗДОРОВЬЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА МЕДОСМОТРОВ В ЧЕХИИ: КАК ВРАЧИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1448
КУЛЬТУРА
ДИРЕКТОР ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА МИРОСЛАВ БОБЕК УХОДИТ В ОТСТАВКУ
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2353
ЗДОРОВЬЕ
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: БЕЗОПАСЕН ЛИ ОН И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ С АУТИЗМОМ
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2239
КУЛЬТУРА
10 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТРОИ
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3441
КУЛЬТУРА
ВЕЧЕР САТИРЫ И ЮМОРА С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3532
ТЕХНОЛОГИИ
ПАЦИЕНТОВ В ЧЕШСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ РОБОТ
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3268
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ В ПРАГЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГЕПАТИТ А