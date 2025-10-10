ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
ИИ-инструмент Delphi-2M предсказывает риск более тысячи заболеваний на 10 лет вперёд
10 октября 2025
09:00
514
Учёные представили систему искусственного интеллекта Delphi-2M, способную оценивать вероятность развития более тысячи заболеваний у человека на ближайшие десять лет. Она использует анонимизированные медицинские записи и данные о стиле жизни пациентов, помогая врачам в профилактике и раннем вмешательстве.
Delphi-2M разработали исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL), Немецкого центра исследования рака и Копенгагенского университета. Модель создана по принципам, схожим с большими языковыми моделями, и обучена на данных из UK Biobank и датского национального реестра — более 2,3 млн человек.
ИИ анализирует анамнез, возраст, пол и привычки пациента (курение, алкоголь, ожирение) и прогнозирует вероятность заболеваний — от рака и диабета до сердечно-сосудистых и дыхательных нарушений. Прогнозы представляются как вероятности во времени, подобно метеосводкам.
Разработчики утверждают, что точность модели сопоставима с лучшими специализированными системами. Кроме того, Delphi-2M может генерировать «сценарии будущего» здоровья, оценивая нагрузку болезнями на десятилетие вперёд.
По словам директора EMBL Эвана Бирни, инструмент станет доступен пациентам в течение нескольких лет. Он предполагает, что ИИ позволит врачам давать персонализированные рекомендации, включая конкретные меры по снижению рисков. Сейчас систему совершенствуют, добавляя данные визуализации, генетики и анализов крови.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1090
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
811
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
891
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
767
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1144
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1367
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1452
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1403
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3109
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1448
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2353
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2239
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3441
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3532
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3268