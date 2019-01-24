Иржи Юст: «Прага — русский город? Теперь нет»

Иржи Юст (чеш. Jiří Just) - корреспондент чешской газеты Tiscali, специализирующийся по тематике Россия, Украина и постсоветское пространство.

Фото: https://twitter.com/jirkajust

Быть оккупированным — любимый спорт чехов? Образ Чехии в российском обществе весьма грустный. И это необоснованно.

Чехия — это маленькая Россия в центре Европы? На самом деле нет. Но многие россияне, да и чехи, стали так думать. Последнее время я замечаю нелестный факт: Чехия плотно ассоциируется с Россией. Отнюдь не потому, что чехи внезапно заменили пиво водкой или потому, что столица страны переехала в Карловы Вары. Нет. У многих сложилось впечатление, что русских в Чехии много, что они в ней рулят, и чешские власти тесно связаны с Кремлем.

Это весьма печальная оценка, особенно если учесть, что несколько месяцев назад Чехия вспоминала 50 лет от подавления Пражской весны гусеницами войск Варшавского договора, и в году нынешнем чехи будут праздновать 30 лет от бархатной революции, которая страну вывела из-под влияния Москвы.

Своими впечатлениями о Чехии делились три уважаемые дамы. Ксения Ларина осенью посетила Прагу и вернулась с печальным наблюдением: «Это был город покоя и перспектив, и город крушения иллюзий… Это русский город, конечно. И сейчас, спустя десять лет, я вижу что он ещё более русский, чем был. Я даже больше скажу — русские опять его оккупировали. Здесь все подчинено русскому миру — от обменников до корпораций. И боюсь сказать, но скажу — чехи проиграли свою родину. Они опять сдали ее русским»,— написала журналистка в своем Фейсбуке.

Не менее смутные вести из Праги принесла Елена Рыковцева, редактор Радио Свободы, которая описала впечатление своих близких. «Тут у меня в гостях были родственники. Потом они из Москвы полетели в Прагу. И пишут теперь, что как будто не уезжали. Вокруг русская речь, а по телеку в отеле сплошь рос. каналы. Граждане Чехии, ау, как насчет нац. идентичности?»,— задалась она вопросом в соцсети ФБ.

Ну и вдогонку мнение участницы группы Pussy Riot Марии Алехины, которая буквально на днях побывала в Праге, где выступила со своим автобиографическом спектаклем Riot Days. «Ваше правительство, ваш президент имеют связи с режимом Путина и это на самом деле печальная ситуация»,— заявила активистка в интервью чешскому телевидению Сезнам Зправы.

В России мне нередко приходится слушать, мол Чехия не суверенная страна и является колонией Запада. Или идут разговоры, что русские, которые вовсе не туристы, заняли Пражский град и хитрой манипуляцией нас снова незаметно вернули под свое влияние. Как будто быть оккупированы кем-либо самый любимый спорт чехов.

С присутствием Чехии в НАТО и ЕС есть проблемы только у россиян, которые, мягко говоря, умственно застыли в 70-х годах прошлого века и по прежнему не могут понять, что на дворе 21-й век. Чехия сама хотела в НАТО и ЕС. Нас туда не никто конфеткой не заманивал. Евросоюз не педофил. Смиритесь.

Чехия — русская колония? Само собой, чешский президент Земан даем много поводов для того, чтобы считать Чехию близким союзником России и ее злоключений в Европе. Глава чешского государства публично поддерживает Кремль в вопросах чей Крым, или что надо отменять санкции против России. Тем более вокруг него вертятся люди со связью на постсоветское пространство. Год назад, когда Земан переизбирался на второй срок, ходили слухи, что якобы ему помогают российские политтехнологи. И когда он избрался на очередных 5 лет, конечно же, появились сказки, что он выиграл благодаря голосам русских с чешским гражданством. Лютый бред, господа.

Да, у господина Земана есть свой интерес к России. Его слышно и СМИ смакуют все его высказывания — некоторые издания намекают, что он «свой», некоторые Земана обличают, что он агент России. Для обоих сторон игра с Земаном как правильным мужиков или же российским жуком вредителем — как посмотреть — удобное упрощение. Все ведь довольны: сторонники Земана и его противники.

Однако не стоит забывать, что Чехия вовсе не президентская республика, и сколько бы публично Земан не тянул на себя одеяло, решения в стране принимает правительство. Поэтому Чехия будет и дальше поддерживать территориальную целостность Украины и санкции против России. Чехи будут и дальше с недоверием относится к российской власти, но нормально воспринимать россиян, хоть и иногда, особенно во время январских праздников, может казаться, что русскоговорящие гости оккупировали Прагу.

Самое большое достижении в союзе России и Чехии был кредит Марин Ле Пен на предвыборную кампанию, когда ее партия получила 9 миллионов евро от Первого Чешско-Российского банка. И теперь Ле Пен, из-за непрозрачной схемы возврата, горько сожалеет, что положилась на российско-чешскую дружбу.

Поэтому, с нашей западной идентичностью все нормально. Да и с чешской тоже. Как бы уважаемым дамам, которых я цитировал выше, не казалось.

Тем более, Россия и российская угроза для Чехии медленно выходит из моды. Место России занимают китайцы. Да, и они в Чехии. Может это из-за того, что образ России как всемирного злодея немножко надоедает. Российской угрозой мало кого сегодня удивишь, как и кефиром в чешском магазине. И на самом деле, сколько можно приписывать Кремлю свои собственные политические провали и потешать этим его тщеславие? Теперь очередь за китайцами.

И если для некоторых эталоном политической лояльности Чехии является президент Земан, тогда он уже давно показал свой китайский поворот. В Пекин ездит регулярно, в том числе лоббировать. Не Yota, а Huawei подписал с Пражским градом договор о партнерстве. Да и китайская корпорация CEFC владеет в Чехии многими крупными фирмами, в том числе и футбольным клубом Славия Прага. У чешский активистов теперь есть повод переключаются на борьбу с китайской угрозой в нашей республике. Ведь из-за борьбы Запада с Китаем это будет трендом нынешнего года.

Поэтому, извините, но Прага — китайский город. Временно.

Источник: Блог - Иржи Юст