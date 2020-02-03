«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год

Этим материалом 420on.cz открывает новую рубрику «Спроси Стрельцова!». Она будет посвящена различным финансовым и бюрократическим вопросам, с которыми читателям приходится сталкиваться в Чешской Республике. Постоянным ведущим рубрики будет независимый эксперт Иван Стрельцов, и редакция без лишних промедлений передает ему слово.

По вопросам иммиграции и процедурам подготовки документов уже написано немало статей, поэтому я не вижу смысла начинать с общей информации. Однако, если вам все же интересен данный вопрос, прошу написать об этом в комментариях, и я постараюсь вас удивить. Материалы в рубрике будут публиковаться периодически, и, что самое главное, все они будут основаны на личном опыте и достижениях (если таковые будут) и затрагивать насущные вопросы.

Первый материал выходит под лозунгом «2019 год прошел, а налоговые отчеты физических и юридических лиц никто не отменял». К чему это я? К тому, что каждому живущему в Чехии сознательному человеку, будь то руководитель предприятия или студент, самое время задаться рядом важных вопросов. Как подать налоговую декларацию за 2019 год? Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы? Какие данные обязательно нужно указать в декларации, а какие, возможно, не столь значительны или их в принципе не стоит вносить в отчет? К кому обратиться за помощью? Сколько стоит консультация бухгалтера и т.д.?

Спектр возможных вопросов очень широк и зависит от жизненной ситуации, например, кто-то из вас, возможно, планирует оформить в нынешнем году ипотеку или получить у банка офердрафт. Чтобы предостеречь вас от неверных действий при подаче декларации, я и пишу эту статью.

Уверен, большинству читателей известно, что крайним сроком подачи налоговой декларации является 31 марта, но я со своей стороны настоятельно рекомендую не затягивать с этим вопросом и решить его как можно раньше. Данная рекомендация основана на личном опыте, а он говорит, что многие бухгалтеры, как и их клиенты, откладывают подачу на последний момент. Возможно, вы и сами наблюдали огромные очереди на центральной почте как раз в последний день марта. Чтобы избежать спешки, а соответственно, и ошибок в подаваемых декларациях, свяжитесь с бухгалтером уже сейчас и передайте ему все необходимые бумаги.

Если вы еще не определились с компанией по бухгалтерскому обслуживанию, то я вам рекомендую Hodie s.r.o., которая уже более десяти лет предоставляет бухгалтерские услуги и зарекомендовала себя как надежный партнер.

Итак, со сроками подачи и тем, когда лучше начать «готовить сани», мы определились. Переходим к списку необходимых бумаг.

Физическим лицам следует предоставить:

1. Доходы, например, выписки со счета, причем достаточно общее количество поступлений за весь год, при наличии ИП – фактуры, а также подтверждение обо всех налогооблагаемых доходах (potvrzení o zdanitelných příjmech) со всех мест работы в течение года.

2. Расчеты из управления социального страхования (ČSSZ). Как правило, управление рассылает в январе-феврале опись платежей и сумму долга/переплаты.

3. Расчеты из VZP или другой страховой компании, при этом она, обычно, рассылает эти данные физически почтой или отправляют на специальный почтовый ящик (datová schránka), если он у вас есть.

4. Если есть дети и они ходят в детский сад – подтверждение об этом (potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole). Так же возврат можно сделать на основании свидетельства о рождении.

5. Налоговые льготы на детей. Кто из родителей их использует? Подтверждение от работодателя супруги/супруга, что он не применяет налоговые льготы.

6. Пенсионное страхование, если есть.

7. Страхование жизни, если есть.

8. При наличии ипотеки – подтверждение из банка о выплаченных процентах за год, как правило рассылает сам банк.

Юридическим лицам необходимо предоставить:

1. Банковские выписки (движение по счету)

2. Выставленные фактуры

3. Принятые фактуры

4. Все договоры, заключенные с контрагентами (договор аренды, подряда, субподряда и т.д.)

+420 212 243 243 или +420 605 997 999. Консультация абсолютно бесплатна! Если у вас остались вопросы по этой теме или вы считаете, что она раскрыта не полностью, предлагаю вам написать мне лично на адрес электронной почты streltsov@420on.cz или позвонить по телефонуили. Консультация абсолютно бесплатна!

P.S. В случае если я не смогу сразу предоставить вам развернутый ответ по телефону или мне понадобится уточнить информацию, не переживайте: ни один запрос не останется без внимания.