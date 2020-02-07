Чем заняться в Праге в выходные 8 и 9 февраля

В этот уик-энд в чешской столице проходит эпохальное событие — первый пражский Комик-кон. В подземельях Староместской ратуши состоится средневековый фестиваль для всей семьи, по Мала-Стране пройдет карнавальное шествие, на Жижкове соберутся веганы, а на Карлине — трезвенники. И это еще не все!

Первый пражский Комик-кон

В чешской столице начался первый фестиваль-конвенция любителей популярной культуры, прежде всего научной фантастики, фэнтази и хоррора Prague Comic-con. В течение трех дней гостей ожидают встречи с известными актерами (в их числе Рон Перльман), авторами комиксов, автограф-сессии и возможность сфотографироваться со знаменитостями, лекции, воркшопы и очень много косплея.

Где: O2 universum, Českomoravská 17, Прага 9

Когда: 7-9 февраля

Вход: 995-1990 крон, билеты здесь

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Ожившее Средневековье в подземельях Староместской ратуши

В субботу Prague City Tourism проведет необычную акцию: для всех желающих будут открыты романо-готические подземелья Староместской ратуши. Мало того, там состоится ярмарка средневековых ремесел. Посетители узнают, как в давние времена ткали материалы, печатали книги, чеканили монеты и т.д. Кроме того, они смогут изготовить для себя сувениры вроде гроша времен Карла IV или кожаных браслетов. Проводить акции будут люди в репликах средневековых костюмов. Акция обещает быть интересной и для детей, и для взрослых.

Где: Староместская ратуша, Staroměstské náměstí 1/3, Прага 1

Когда: 8 февраля с 10:00 до 19:00 по сеанскам

Вход: 90 крон, покупка билетов здесь

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Малостранский и градчанский Масопуст

Чешскую Масленицу, предвещающую скорое наступление весны, в эту субботу отметят на Мала-Стране и Градчанах. Карнавальное шествие начнется на Лоретанской площади (сбор участников в 13:00-13:30 у ресторана U Černého vola), а завершится в районе 16:00 на Кампе, где подготовят обильное угощение с традиционной «забиячкой» и концерт. В пути людей в карнавальных костюмах и масках будет сопровождать оркестр. Подробнее о том, что такое Масопуст, и о связанных с ним традициях можно почитать в этой статье.

Где: Лоретанская площадь, остров Кампа

Когда: 8 февраля с 13:30

Вход: бесплатно

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Масопуст на Пражском рынке

На рынке в районе Голешовице продолжается серия субботних акций, посвященных зимней карнавальной поре. Перед павильоном №22 можно будет попробовать традиционные угощения из мяса и потрохов и купить продукцию чешских фермерских хозяйств.

Где: Пражский рынок, Bubenské nábřeží 306/13, Прага 7

Когда: 8 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Веганский фестиваль на Жижкове

Тем временем на Жижкове состоится мероприятие совсем иного рода – Vegan Žižkov fest. В честь Международного дня веганства в общественном пространстве Prostor 39 – здании бывшей типографии – состоятся лекции и дискуссии, в рамках которых обсудят проблематику не только веганства, но и пустующих зданий, и концерт. Будет и угощение – посетителей просят принести с собой посуду, так как фестиваль проходит в стиле zero waste.

Где: Řehořova 33/39, Прага 3

Когда: 9 февраля с 12:00 до 19:00

Вход: добровольные взносы

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Первый бар безалкогольных коктейлей в Чехии

На Карлине у ресторана Spojka можно посетить уникальное заведение, которое будет работать всего несколько дней, – поп-ап бар W/O (Without) с исключительно безалкогольными коктейлями. Цель – показать, что безалкогольные напитки могут быть вкусными и «взрослыми».

Где: Pernerova 35, Прага 8

Когда: 8 февраля 11:30-13:30 и 17:00-21:30, 9 февраля 11:30-14:00

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Шоу The Illusionists

В субботу и воскресенье в Конгресс-центре состоится захватывающее шоу, полное удивительных и часто смертельно опасных трюков. Всемирно известные иллюзионисты — последователи легендарных мастеров магии, таких как Гарри Гудини. Однако они используют не только классические приемы, но и новейшие технологии, световые эффекты, впечатляющие декорации и костюмы. The Illusionists — самое успешное шоу магии в истории Бродвея, которое бьет рекорды по всему миру. Хорошая новость: билеты еще есть.

Где: Конгресс-центр, 5. května 1640/65, Прага 4

Когда: 8 февраля в 16:00 и 20:00, 9 февраля в 14:00 и 18:00

Вход: от 1190 крон

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Выставка частных школ и языковых программ Канады в Праге

9 февраля в Праге состоится выставка частных школ и языковых программ Канады. В мероприятии примут участие представители 13 учебных заведений, соответствующих высоким национальным стандартам. Все участники входят в объединение аккредитованных частных школ Канады (CAIS). Посетители выставки смогут пообщаться с представителями рейтинговых канадских школ, подобрать языковую программу и получить консультацию специалистов по образованию за рубежом.

Где: Four Seasons Hotel Praha, Veleslavínova 1098/2a, Прага 1

Когда: 9 февраля с 12:00 до 16:00

Вход: бесплатно, необходима регистрация

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Ледяная стена

У западного входа в ТЦ «Черный мост» установили десятиметровую ледяную стену, по которой могут взбираться дети от 12 лет и взрослые. На стене организовано два маршрута подъема: для начинающих и для тех, у кого уже есть опыт. Необходимо предварительное бронирование. На один сеанс выделяется 30 минут.

Где: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Прага 9

Когда: до 16 февраля, по будням с 15:30 до 21:00, по выходным с 09:00 до 21:00

Вход: 80 крон для детей и 150 крон для взрослых

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Бесплатный вход в Национальную галерею

В эти выходные можно бесплатно посетить объекты Национальной галереи в Праге — Выставочный дворец, монастырь св. Анежки Чешской и Салмовский дворец на Градчанской площади. Осмотреть можно постоянные коллекции и выставку «1989».

Где: Klášter sv. Anežky České, Veletržní, Salmovský palác

Когда: 1-2 февраля с 10:00 до 18:00

Вход: бесплатно

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Зима в пражском зоопарке

Зоопарк Праги открыт для посещения круглый год, и зимой здесь не менее интересно, чем летом! Приходите увидеть детенышей, которые появились на свет в 2019 году! Среди молодняка прошедшего года – детеныши капского морского котика, кошачьего лемура, большого рыжего кенгуру, чакского пекари и кубинской хутии. Также вы можете посмотреть, как смотрители зоопарка кормят животных

Где: Пражский зоопарк, U Trojského zámku 3/120, Прага 7

Когда: в зимнее время с 09:00 до 16:00

Вход: 200 крон для детей, 250 крон для взрослых

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Кулинарный фестиваль Grand Restaurant Festival 2020

В чешской столице до 29 февраля проходит фестиваль, в рамках которого желающие могут за символическую цену отведать лучшие блюда ресторанов, включенных в путеводитель Maurerův výběr Grand Restaurant. По всей стране в акции участвует 89 заведений, полный список пражских ресторанов можно посмотреть здесь.

Где: Прага

Когда: с 15 января по 29 февраля

Вход: 300, 600 или 700 крон в зависимости от меню

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Фестиваль Opera 2020

В Праге продолжается оперный фестиваль, который проводится в чешской столице с 1993 года раз в два года. В этом году ценителей оперы ждет 17 инсценировок от классики Моцарта и Пуччини до новинок и незаслуженно забытых произведений. Концерты проходят в недавно реконструированной Государственной опере, Национальном и Сословном театрах. Выступают оперные певцы из Чехии и Словакии.

Где: Государственная опера, Национальный и Сословный театры

Когда: до 2 марта

Вход: 150-790 крон

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Космическая выставка Cosmos Discovery

В выставочном центре Голешовице проходит уникальная международная выставка, посвященная истории и современности освоения космоса. На территории площадью более двух тысяч квадратных метров разместились оригинальные экспонаты, побывавшие в космосе, включая части настоящих шаттлов, орбитальных станций и космических кораблей, и уникальная коллекция скафандров. Выставка обещает богатую мультимедийную составляющую и много интерактива.

Где: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon, Прага 7

Когда: ежедневно с 09:00 до 20:00

Вход: 200-300 крон

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Каток на Летне

Посетите в выходные самый большой и при этом бесплатный пражский каток под открытым небом. В распоряжении посетителей две ледовые коробки, для маленьких детей и для всех остальных, прокат коньков, отапливаемый шатер и т.д.

Где: Летенская равнина, Прага 7, у трамвайной остановки Sparta

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Вход: бесплатно

О некоторых других катках, работающих в этом сезоне в Праге, вы можете прочитать в нашем материале. Например, покататься можно в торговых центрах Arkády Pankrác, «Черный мост», «Ходов» или на Фруктовом рынке.

Блошиный рынок на Жижкове

На Жижкове каждые выходные работает блошиный рынок. Найти там можно что угодно: продукты, мебель, книги, одежду, электронику, товары для дома и сада. Стоит отметить, что кроме раритетов встречаются и новые вещи. Кстати, у вас есть возможность посетить рынок не только как покупатель, но и как продавец. Регистрация проходит на месте.

Где: Terminál Žižkov, Jana Želivského 2385/11, Прага 3

Когда: 08:00-15:00

Вход: 10 крон

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Экскурсии в океанариум «Морской мир»



Выходные — отличный повод посетить «Морской мир» на Выставиште, который представляет собой огромную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь представлено 60 аквариумов общей емкостью 260 тысяч литров. Среди их обитателей — акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.



Адрес: ZOO Mořský svět, Výstaviště, Прага 7

Время проведения: 09:00-19:00

Вход: бесплатно — 320 крон

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