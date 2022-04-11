Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге

24 апреля в Праге даст концерт Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever. Это будет благотворительный концерт в поддержку Украины.

Музыка — универсальный язык мира и именно она способна без перевода передать эмоции, ощущения, погрузить в события или раскрыть исторические и национальные контексты.

В трудные военные времена именно на этом языке мы способны обратиться к миллионам.

Донести важное о настоящем и показать красоту украинской культуры в разрезе веков.

В исполнении Национального симфонического оркестра Украины под руководством Владимира Сиренко и участием солистов будет представлена украинская музыка разных направлений и поколений.

Европейское турне оркестра проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

Средства собранные с концерта пойдут на помощь Украине.

Национальный симфонический оркестр Украины - "Ukraine Now and Forever"

(благотворительный концерт в поддержку Украины)

24.4.2022 - PRAHA, OBECNÍ DŮM-Smetanova síň

Украина сейчас и навсегда

Дирижер - Владимир Сиренко

Билеты в сети Ticket-online.cz:

https://www.ticket-online.cz/national-symphonic-orchestra-of-ukraine#/

Билеты в сети Ticketportal.cz:

https://www.ticketportal.cz/event/Narodni-symfonicky-orchestr-Ukrajiny-UKRAINE-NOW-AND-FOREVER