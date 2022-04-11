Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.44
USD
22.46
RUB
0.26
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01n 5 °C
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге

Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге

420on.cz 227
24 апреля в Праге даст концерт Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever. Это будет благотворительный концерт в поддержку Украины.
Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге

Музыка — универсальный язык мира и именно она способна без перевода передать эмоции, ощущения, погрузить в события или раскрыть исторические и национальные контексты.

В трудные военные времена именно на этом языке мы способны обратиться к миллионам.

Донести важное о настоящем и показать красоту украинской культуры в разрезе веков.

В исполнении Национального симфонического оркестра Украины под руководством Владимира Сиренко и участием солистов будет представлена украинская музыка разных направлений и поколений.

Европейское турне оркестра проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

Средства собранные с концерта пойдут на помощь Украине.

Национальный симфонический оркестр Украины - "Ukraine Now and Forever" 

(благотворительный концерт в поддержку Украины)

24.4.2022 - PRAHA, OBECNÍ DŮM-Smetanova síň

Украина сейчас и навсегда

Дирижер - Владимир Сиренко

Билеты в сети Ticket-online.cz:

https://www.ticket-online.cz/national-symphonic-orchestra-of-ukraine#/

Билеты в сети Ticketportal.cz:

https://www.ticketportal.cz/event/Narodni-symfonicky-orchestr-Ukrajiny-UKRAINE-NOW-AND-FOREVER

Рассказать всем:
Темы
концерт Чехия Прага Украина музыка Классическая музыка
Читайте
по теме 
На благотворительный концерт в Праге россияне принесли флаги без красной полосы
03.04.2022 19:14 Общество
На благотворительный концерт в Праге россияне принесли флаги без красной полосы
11864
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
30.03.2022 10:38 Общество
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине
3140
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
03.03.2022 09:16 Культура
3 марта в Праге пройдет Фестиваль Kultura pro Ukrajinu
1204
Во время благотворительного концерта в Праге было собрано 180 миллионов крон в помощь Украине
02.03.2022 11:15 Общество
Во время благотворительного концерта в Праге было собрано 180 миллионов крон в помощь Украине
1395
Последние новости:
11
апреля
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
11.04.2022 18:23 Общество
Собака в Чехии провалилась под землю. Пес вернулся к счастливой хозяйке благодаря пожарным
366
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
11.04.2022 17:24 Общество
ВИДЕО: Двое неизвестных ограбили пожарную часть в Праге. Пропало оборудования на триста тысяч
455
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
11.04.2022 16:50 Общество
Прага начнет ремонтировать набережную Сметаны. Ограничивать движение не будут
220
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
11.04.2022 15:10 Экономика
Участок «красной» ветки пражского метро закроют с 15 по 18 апреля
1179
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
11.04.2022 14:57 Общество
ВИДЕО: В Праге мужчина отказался дать сигарету и его избили
1532
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
11.04.2022 14:33 Общество
У мэра Праги закончилось терпение. Он призвал активистов прекратить заставлять горожан страдать
2924
Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы
11.04.2022 13:54 Общество
Видео: Вандал разбил экран карты в торговом центре на Ходове. Мужчине грозит до года лишения свободы
854
В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться
11.04.2022 13:31 Спорт
В Чехии стартовал апрельский челлендж «10 000 шагов». Ещё можно зарегистрироваться
1949
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
11.04.2022 11:59 Общество
Для водителей из Украины в Чехии: подробная информация и пошаговые действия
1379
Арендная плата в Чехии в течение двух лет может вырасти на треть
11.04.2022 12:02 Экономика
Арендная плата в Чехии в течение двух лет может вырасти на треть
2539


Мобильная версия