Национальный симфонический оркестр Украины — Ukraine Now and Forever — в Праге

Музыка — универсальный язык мира и именно она способна без перевода передать эмоции, ощущения, погрузить в события или раскрыть исторические и национальные контексты.
В трудные военные времена именно на этом языке мы способны обратиться к миллионам.
Донести важное о настоящем и показать красоту украинской культуры в разрезе веков.
В исполнении Национального симфонического оркестра Украины под руководством Владимира Сиренко и участием солистов будет представлена украинская музыка разных направлений и поколений.
Европейское турне оркестра проходит при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.
Средства собранные с концерта пойдут на помощь Украине.
Национальный симфонический оркестр Украины - "Ukraine Now and Forever"
(благотворительный концерт в поддержку Украины)
24.4.2022 - PRAHA, OBECNÍ DŮM-Smetanova síň
Украина сейчас и навсегда
Дирижер - Владимир Сиренко
Билеты в сети Ticket-online.cz:
https://www.ticket-online.cz/national-symphonic-orchestra-of-ukraine#/
Билеты в сети Ticketportal.cz:
https://www.ticketportal.cz/event/Narodni-symfonicky-orchestr-Ukrajiny-UKRAINE-NOW-AND-FOREVER