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За воровство елки из леса грозит штраф. Кроме того, она может источать неприятный запах
23 ноября 2023
16:00
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Начинается рождественская торговля елками. В крупных городах они продаются практически на каждом углу с начала декабря, а некоторые продавцы приступают к продаже уже в ноябре. В магазинах предлагают ваучеры, причем часть денег, потраченных на елку, засчитывается в качестве скидки на следующую покупку. Цены не сильно отличаются от прошлогодних. Отправляться в лес специально за елкой не рекомендуется.
До некоторых пор срубить елку в лесу было обычным делом. По данным опросов, так поступал каждый пятый чех. Однако это является воровством, за которое по закону о лесном хозяйстве грозит штраф до 15 000 крон.
Кроме того, многие руководители лесного хозяйства ежегодно обрабатывают исчезающие деревья специальным покрытием, которое потом неприятно пахнет в тепле дома.
Также возникает вопрос, не воплощает ли смысл Рождества именно живая елка в лесу, а не срубленная для дома. По мнению маркетологов, ощущение того, что елка должна жить, приводит многие семьи к тому, что они выбирают горшки с небольшими деревьями. Например, в Bauhaus ель менее 100 см стоит 635 крон, а чуть более крупная — 745 крон.
Среди классических деревьев ель — самая дешевая разновидность, но она быстро теряет вид. Также покупают сосны и популярные пихты. Можно купить деревца высотой до метра в пределах трех-четырех сотен крон. Самые дорогие — кавказские ели, которые долго остаются зелеными даже в теплой квартире. Четырехметровые стоят до четырех тысяч крон. Семиметровые деревья можно заказать за 12 000 крон. «Семена привозят из Грузии, с Кавказа», — говорит Давид Бенда из садового отдела компании Hornbach.
Кроме того, многие руководители лесного хозяйства ежегодно обрабатывают исчезающие деревья специальным покрытием, которое потом неприятно пахнет в тепле дома.
Также возникает вопрос, не воплощает ли смысл Рождества именно живая елка в лесу, а не срубленная для дома. По мнению маркетологов, ощущение того, что елка должна жить, приводит многие семьи к тому, что они выбирают горшки с небольшими деревьями. Например, в Bauhaus ель менее 100 см стоит 635 крон, а чуть более крупная — 745 крон.
Среди классических деревьев ель — самая дешевая разновидность, но она быстро теряет вид. Также покупают сосны и популярные пихты. Можно купить деревца высотой до метра в пределах трех-четырех сотен крон. Самые дорогие — кавказские ели, которые долго остаются зелеными даже в теплой квартире. Четырехметровые стоят до четырех тысяч крон. Семиметровые деревья можно заказать за 12 000 крон. «Семена привозят из Грузии, с Кавказа», — говорит Давид Бенда из садового отдела компании Hornbach.
К Рождеству их выращивают до 13 лет
По словам Бенды, для того чтобы вырастить ель к Рождеству, требуется до 13 лет. В немецких и датских садоводствах, откуда их получает компания Hornbach, деревья сначала выращиваются как саженцы. Из одного килограмма семян может вырасти до 5 000 штук. Через два года высота достигает шести сантиметров, после чего саженцы можно высаживать в садовых хозяйствах.
В возрасте трех-четырех лет дерево извлекают и пересаживают на участок. На одном гектаре может быть около 7 000 деревьев. Там они растут еще семь-десять лет. При этом за ними необходим постоянный уход: специалисты формируют их, корректируют рост, обрезают и защищают от вредителей.
Датская ель высотой до полутора метров стоит в Hornbach 339 крон. Если вы хотите более высокую, то придется доплатить. Двухметровая ель обойдется в 799 крон. Высота от двух до трех метров — 1 500 крон.
Конкурирующий Bauhaus пошел по пути ваучеров на следующую покупку. Ель с маркировкой «Эксклюзив» высотой от полутора до двух метров стоит 975 крон, «Стандарт» — 745 крон. За оба вида покупатель получает ваучер на 200 крон на следующую покупку. Стандартная ель стоит 445 крон, а при следующей покупке покупатель получает скидку в размере 100 крон. Самая дешевая пихта около метра не дает скидки.
С четверга, 23 ноября, елки будут продаваться и в магазинах ИКЕА по цене 499 крон. Члены клуба покупателей IKEA Family получат скидку в размере 250 крон, которой они смогут воспользоваться с января по март следующего года.
Упаковка оплачивается отдельно
Помимо деревьев с зарубежных плантаций, можно купить деревья, выращенные в Чехии. Ассоциация производителей рождественских елок гарантирует свежие деревья, которые не опадут сразу.
У чешских продавцов покупатели часто могут выбрать дерево за несколько недель до Рождества и забрать его непосредственно перед праздниками. Такое предложение можно найти и у владельцев лесов, информацией располагают муниципальные власти.
При покупке елки необходимо учитывать, что упаковка и фрезеровка оплачиваются отдельно и обычно обходятся покупателю примерно в 150 крон.
Примерный прайс-лист на деревья высотой до 180 см
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Цены на деревья по высоте</title>
<style>
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
th, td {
border: 1px solid black;
padding: 8px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Цены на деревья по высоте</h2>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Высота (см)</th>
<th>Боровица черная</th>
<th>Ель кавказская</th>
<th>Сосна пихтовая</th>
<th>Сосна зеленая</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>до 120</td>
<td>549 Kč</td>
<td>649 Kč</td>
<td>499 Kč</td>
<td>399 Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>121 – 140</td>
<td>599 Kč</td>
<td>749 Kč</td>
<td>549 Kč</td>
<td>449 Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>141 – 160</td>
<td>649 Kč</td>
<td>849 Kč</td>
<td>599 Kč</td>
<td>499 Kč</td>
</tr>
<tr>
<td>161 – 180</td>
<td>749 Kč</td>
<td>999 Kč</td>
<td>649 Kč</td>
<td>549 Kč</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
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