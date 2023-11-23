За воровство елки из леса грозит штраф. Кроме того, она может источать неприятный запах

До некоторых пор срубить елку в лесу было обычным делом. По данным опросов, так поступал каждый пятый чех. Однако это является воровством, за которое по закону о лесном хозяйстве грозит штраф до 15 000 крон.



Кроме того, многие руководители лесного хозяйства ежегодно обрабатывают исчезающие деревья специальным покрытием, которое потом неприятно пахнет в тепле дома.



Также возникает вопрос, не воплощает ли смысл Рождества именно живая елка в лесу, а не срубленная для дома. По мнению маркетологов, ощущение того, что елка должна жить, приводит многие семьи к тому, что они выбирают горшки с небольшими деревьями. Например, в Bauhaus ель менее 100 см стоит 635 крон, а чуть более крупная — 745 крон.



Среди классических деревьев ель — самая дешевая разновидность, но она быстро теряет вид. Также покупают сосны и популярные пихты. Можно купить деревца высотой до метра в пределах трех-четырех сотен крон. Самые дорогие — кавказские ели, которые долго остаются зелеными даже в теплой квартире. Четырехметровые стоят до четырех тысяч крон. Семиметровые деревья можно заказать за 12 000 крон. «Семена привозят из Грузии, с Кавказа», — говорит Давид Бенда из садового отдела компании Hornbach.



К Рождеству их выращивают до 13 лет



По словам Бенды, для того чтобы вырастить ель к Рождеству, требуется до 13 лет. В немецких и датских садоводствах, откуда их получает компания Hornbach, деревья сначала выращиваются как саженцы. Из одного килограмма семян может вырасти до 5 000 штук. Через два года высота достигает шести сантиметров, после чего саженцы можно высаживать в садовых хозяйствах.



В возрасте трех-четырех лет дерево извлекают и пересаживают на участок. На одном гектаре может быть около 7 000 деревьев. Там они растут еще семь-десять лет. При этом за ними необходим постоянный уход: специалисты формируют их, корректируют рост, обрезают и защищают от вредителей.



Датская ель высотой до полутора метров стоит в Hornbach 339 крон. Если вы хотите более высокую, то придется доплатить. Двухметровая ель обойдется в 799 крон. Высота от двух до трех метров — 1 500 крон.



Конкурирующий Bauhaus пошел по пути ваучеров на следующую покупку. Ель с маркировкой «Эксклюзив» высотой от полутора до двух метров стоит 975 крон, «Стандарт» — 745 крон. За оба вида покупатель получает ваучер на 200 крон на следующую покупку. Стандартная ель стоит 445 крон, а при следующей покупке покупатель получает скидку в размере 100 крон. Самая дешевая пихта около метра не дает скидки.



С четверга, 23 ноября, елки будут продаваться и в магазинах ИКЕА по цене 499 крон. Члены клуба покупателей IKEA Family получат скидку в размере 250 крон, которой они смогут воспользоваться с января по март следующего года.



Упаковка оплачивается отдельно



Помимо деревьев с зарубежных плантаций, можно купить деревья, выращенные в Чехии. Ассоциация производителей рождественских елок гарантирует свежие деревья, которые не опадут сразу.



У чешских продавцов покупатели часто могут выбрать дерево за несколько недель до Рождества и забрать его непосредственно перед праздниками. Такое предложение можно найти и у владельцев лесов, информацией располагают муниципальные власти.



При покупке елки необходимо учитывать, что упаковка и фрезеровка оплачиваются отдельно и обычно обходятся покупателю примерно в 150 крон.





Примерный прайс-лист на деревья высотой до 180 см

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<title>Цены на деревья по высоте</title>

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width: 100%;

}

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border: 1px solid black;

padding: 8px;

text-align: center;

}

th {

background-color: #f2f2f2;

}

</style>

</head>

<body>



<h2>Цены на деревья по высоте</h2>



<table>

<thead>

<tr>

<th>Высота (см)</th>

<th>Боровица черная</th>

<th>Ель кавказская</th>

<th>Сосна пихтовая</th>

<th>Сосна зеленая</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>до 120</td>

<td>549 Kč</td>

<td>649 Kč</td>

<td>499 Kč</td>

<td>399 Kč</td>

</tr>

<tr>

<td>121 – 140</td>

<td>599 Kč</td>

<td>749 Kč</td>

<td>549 Kč</td>

<td>449 Kč</td>

</tr>

<tr>

<td>141 – 160</td>

<td>649 Kč</td>

<td>849 Kč</td>

<td>599 Kč</td>

<td>499 Kč</td>

</tr>

<tr>

<td>161 – 180</td>

<td>749 Kč</td>

<td>999 Kč</td>

<td>649 Kč</td>

<td>549 Kč</td>

</tr>

</tbody>

</table>



</body>

</html>



