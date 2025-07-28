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В Праге на Новой ратуше подняли радужный флаг в честь открытия Prague Pride

Новости и статьи
28 июля 2025
15:00
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Сегодня утром на здании Новой ратуши на Марианской площади в Праге был поднят радужный флаг в честь начала 15-го ежегодного фестиваля Prague Pride, посвящённого ЛГБТК+ сообществу. Церемонию провели мэр Праги Богуслав Свобода (ODS), его заместитель Зденек Гржиб (Чешская пиратская партия) и член городского совета Адам Забранский (также Пиратская партия).
Фестиваль официально откроется сегодня вечером на Стршелецком острове. В течение недели в столице Чехии состоится около 180 мероприятий — от лекций и воркшопов до концертов, спортивных активностей и встреч для представителей и союзников ЛГБТК+ сообщества. 

Подробно о программе.

Главной площадкой фестиваля вновь станет Pride Village на Стршелецком острове, где уже вечером выступит чешская певица Aiko, представлявшая страну на «Евровидении» в 2024 году.

Радужный флаг был вывешен около восьми утра. Поддержку мероприятию выразили и отдельные районы чешской столицы — в том числе администрация Праги 1. Мэр этого района Терезие Радомержска (TOP 09), выступившая официальной покровительницей Prague Pride, подчеркнула важность символической поддержки в международном контексте.

«Сегодня, когда во многих странах, особенно в США, сокращается поддержка правозащитных инициатив, включая финансирование, мы как местная власть чувствуем ответственность заявить об активной позиции и солидарности», — заявила она.

Фестиваль завершится в субботу, 2 августа, традиционным радужным шествием. Участники пройдут от Вацлавской площади до парка Летна, где запланирована большая музыкальная программа и праздничные мероприятия на открытом воздухе.

Лозунг этого года —Kde domov můj («Где мой дом?») — отсылает к строке из чешского гимна, одновременно напоминая о том, что дом — это место, где человек может быть самим собой. Организаторы подчёркивают, что девиз выбран в ответ на возрождающиеся в обществе проявления ненависти и нетерпимости. Он призван напомнить о ценности равенства, принятия и безопасности для всех.
лгбт Чехия
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