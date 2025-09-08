Cirque du Soleil в Праге
8 сентября 2025
14:00
358
Cirque du Soleil на Пражской Летне покажет новое шоу Kurios, которое было высоко оценено критиками и зрителями. В нем ярко выражен фирменный стиль цирка: шоу сочетает в себе захватывающие дух акробатические номера с освежающим оттенком поэзии, искусства и юмора. Вы попадете в уникальный мир, где ваши мечты оживут. Двухчасовое представление можно посетить до 12 октября.
Акробатика, юмор и яркие костюмы, отсылающие к промышленной революции, сочетаются в постановке, чешская премьера которой состоялась в четверг вечером и была представлена канадской артистической группой Cirque du Soleil.
Шапито вмешает 2 500 человек. Канадцы регулярно приезжают в Чехию, но под крышей собственного шапито они выступают здесь впервые.
«Kurios — это шоу, прославляющее воображение. Мы хотим, чтобы люди уходили с осознанием того, что все возможно», — говорит Мишель Лапри, создатель представления. В нем, например, артисты в костюмах из подводного царства перемещаются с помощью батута на высоте до 12 метров. Зрители увидят также бесстрашного летчика, балансирующего на нестабильной подвижной конструкции, или группу женщин-змей, которые переплетаются друг с другом и создают человеческие пирамиды.
Выступление сопровождается живой музыкой в жанре электро-свинг в исполнении оркестра из семи человек и словацкой певицы Тамары Дики. Она исполняет в спектакле двойную роль. В первой половине она играет даму из высшего общества по имени Белла Донна, а в остальной части шоу поет.
Большой белый шатер имеет высоту 19 метров и диаметр 52 метра. Палатку поддерживают четыре мачты. Строительство длилось семь дней.
Атмосфера проекта Kurios отсылает к началу промышленной революции XIX века, так же как и костюмы, вдохновленные наукой, открытиями и изобретениями, которые привели к этому переломному периоду — от парового локомотива до электрической энергии и электромагнитных волн. Авторы обещают, что общее настроение представления будет напоминать мир книг Жюля Верна или фильмов Карла Земана.
Проект, объединяющий 50 артистов из 21 страны, был впервые представлен в канадском Монреале в 2014 году. На сегодняшний день его посмотрели более 6 миллионов зрителей в 35 городах по всему миру, а ансамбль уже сыграл более 3 000 представлений.
