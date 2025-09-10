ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > КУЛЬТУРА

Артур Смольянинов лично представит в Праге фильм «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye)

Новости 420on
10 сентября 2025
14:00
487
20 сентября 2025 года в 18:00 в кинотеатре Люцерна состоится специальный показ фильма «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye). Лично представить картину в Праге приедет известный актер Артур Смольянинов.
Фильм рассказывает историю иммигранта из Восточной Европы, который переживает утрату матери и учится выстраивать новые связи в иной культурной и социальной среде.

Режиссер картины — Евгений К’банчик, украинский кинематографист, более двадцати лет работающий в независимом кино. Выпускник Московской киношколы, он живет и творит в США, сочетая элементы игрового кино, документалистики и магического реализма. Работы К’банчика неоднократно отмечены на международных фестивалях, а его фильм Brood X получил награды в Токио, Берлине и Нью-Йорке.

 
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
85
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРИОБРЕЛИ ЛОКОМОТИВЫ SIEMENS VECTRON, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТ СКОРОСТЬ 230 КМ/Ч
14:01
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2313
ОБЩЕСТВО
ОНЛАЙН: НАТО АКТИВИРУЕТ СТАТЬЮ 4. ЧЕХИЯ НАБЛЮДАЕТ ЗА СОБЫТИЯМИ
12:54
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1446
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ШЕНГЕН: ЧТО ЖДЕТ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН С 12 ОКТЯБРЯ
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
916
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ: РОССИЙСКИЕ ДРОНЫ НАД ПОЛЬШЕЙ — ТЕСТ ИЛИ ОШИБКА, А НЕ ПРОВОКАЦИЯ
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1148
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ ДРОНАХ В ПОЛЬШЕ: РЕЖИМ ПУТИНА ПРОВЕРЯЕТ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАТО
08:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
899
ОБЩЕСТВО
MAKRO СНИМАЕТ С ПРОДАЖИ ОХОТНИЧЬЮ КОЛБАСУ. ОНА СОДЕРЖИТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СВИНЦА
22:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2459
ОБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ РЕЗОЛЮЦИЮ О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В ЕС
18:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
4522
ОБЩЕСТВО
ПОДЕРЖАННЫЕ АВТО В ЧЕХИИ: КАКИЕ МАШИНЫ ВЫБИРАЮТ ПОКУПАТЕЛИ
16:30
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2632
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЮ НАЗВАЛИ ЧАСТЬЮ СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ РОССИИ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1183
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ARCHITEKTURA PRO VEŘEJNOST («АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»)
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1682
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО САМОУБИЙСТВ В ЧЕХИИ ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЕС
08:58
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1915
ОБЩЕСТВО
ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОСЬ ЭМИЛЬ ОСТАНОВИЛ ПОЕЗДА В АВСТРИИ
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1995
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ОБЪЯВИЛА БЕЛОРУССКОГО ДИПЛОМАТА ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
3538
ОБЩЕСТВО
ОТРАБОТАЛИ БЕСПЛАТНО НА 34 МЛРД КРОН: КАК ВОЛОНТЕРЫ ДЕРЖАТ ЧЕХИЮ НА ПЛАВУ
16:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
16213
ОБЩЕСТВО
80 000 ПРЕТЕНДЕНТОВ, 15 000 СЧАСТЛИВЧИКОВ: КТО ИЗ УКРАИНЦЕВ СМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ ПО СПЕЦВНЖ