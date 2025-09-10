Артур Смольянинов лично представит в Праге фильм «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye)

Новости 420on 10 сентября 2025 14:00 487

20 сентября 2025 года в 18:00 в кинотеатре Люцерна состоится специальный показ фильма «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye). Лично представить картину в Праге приедет известный актер Артур Смольянинов.