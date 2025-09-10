Артур Смольянинов лично представит в Праге фильм «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye)
10 сентября 2025
14:00
487
20 сентября 2025 года в 18:00 в кинотеатре Люцерна состоится специальный показ фильма «Я не сказал прощай» (I Never Said Goodbye). Лично представить картину в Праге приедет известный актер Артур Смольянинов.
Фильм рассказывает историю иммигранта из Восточной Европы, который переживает утрату матери и учится выстраивать новые связи в иной культурной и социальной среде.
Режиссер картины — Евгений К’банчик, украинский кинематографист, более двадцати лет работающий в независимом кино. Выпускник Московской киношколы, он живет и творит в США, сочетая элементы игрового кино, документалистики и магического реализма. Работы К’банчика неоднократно отмечены на международных фестивалях, а его фильм Brood X получил награды в Токио, Берлине и Нью-Йорке.
