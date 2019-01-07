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Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии

Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии

Maria Rogatneva 155 0
Как изменятся цены за оплату электричества, газа, тепла и воды в 2019 году? Читайте в нашем материале.
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии

 

Электричество

Стоимость электроэнергии в прошлом году стабильно росла. Высокие скачки были заметны трижды: в начале года, летом и в конце года. Появился ряд новых поставщиков, например, такие как E.ON. В среднем подорожание составит теперь примерно 10%. Но есть категория граждан, для которой подорожание будет гораздо значительнее. Это в первую очередь касается тех, кто имел долгосрочные фиксированые ставки или специальные скидки. Основная причина подорожаний – рост цен на энергетический уголь.

Газ

Изменение цен происходит и на газ. В среднем подорожание также составит примерно 10%. Увеличение цен происходило постепенно в течении всего прошлого года. Главная причина повышения – изменения на оптовых рынках. По прогнозам компании ČEZ с февраля 2019 года цены еще поднимутся на 8%.

Тепло

Рост цен на газ и, главным образом, на запасы угля повлияет на цены на тепло в текущем году. Говорить здесь о каких-то точных данных крайне сложно, так как цены на тепло варьируются от города к городу в зависимости от типа источника и компании, которая его поставляет. В то время как цены для клиентов в Пльзене останутся прежними, в Праге они увеличатся в среднем на 1,8% уже в текущем месяце. Но по прогнозам синоптиков погода будет гораздо тепелее, нежели в прошлом году, что позволит сэкономить до 10%.

Вода

По предварительным оценкам, в 2019 году тарифы за водоснабжение увеличатся в среднем на 5%. По прогнозам, к примеру, для пражан цена за воду и канализацию за целый год вырастет примерно на 2,6%. В Опаве, Карвинску, Ноичинску годовой рост составит 1,7%.

Источник: zpravy.aktualne.cz

 

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Темы
коммунальные услуги экономика Прага Чехия
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