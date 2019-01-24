Полиция Берлина провела рейд против контрабандистов оружия из Чехии

С утра четверга спецназ полиции в Берлине проводит массовый рейд против международной банды контрабандистов оружия из Чехии.

Об этом сообщает на своем сайте газета Die Welt. По словам следователей, участники преступной группы занимаются контрабандой оружия из Чешской Республики в столицу Германии. Сообщается, что силы безопасности в Берлине нанесли массированный удар по международной группе торговцев оружием в борьбе с организованной преступностью.

По данным следствия, участники группы переделывают пистолеты небольшого калибра на калибр 9 мм. По словам одного из сотрудников полиции, таким образом в Берлин и его окрестности поступило более 700 единиц оружия.

Всего в Берлине было обыскано 30 объектов. Некоторые из зданий в Бранденбурге, которые окружают мегаполис, также подвергаются обыску. Полиция обещает арестовать нескольких участников преступной группы и изъять оружие.

Источник ct24.ceskatelevize.cz