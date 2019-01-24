Полиция Берлина провела рейд против контрабандистов оружия из Чехии

Об этом сообщает на своем сайте газета Die Welt. По словам следователей, участники преступной группы занимаются контрабандой оружия из Чешской Республики в столицу Германии. Сообщается, что силы безопасности в Берлине нанесли массированный удар по международной группе торговцев оружием в борьбе с организованной преступностью.
По данным следствия, участники группы переделывают пистолеты небольшого калибра на калибр 9 мм. По словам одного из сотрудников полиции, таким образом в Берлин и его окрестности поступило более 700 единиц оружия.
Всего в Берлине было обыскано 30 объектов. Некоторые из зданий в Бранденбурге, которые окружают мегаполис, также подвергаются обыску. Полиция обещает арестовать нескольких участников преступной группы и изъять оружие.
Источник ct24.ceskatelevize.cz