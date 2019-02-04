Прага стала двенадцатой в списке самых романтичных городов мира

Портал для путешественников Travel + Leisure составил рейтинг на основе данных из соцсетей. На первом месте оказался Нью-Йорк, на втором – Лондон, на третьем – Лос-Анджелес. Париж, который традиционно принято считать городом влюбленных, занял лишь четвертую строчку.

В первую десятку вошли также Чикаго, Берлин, Сан-Франциско, Сидней, Майами и Мельбурн. Прага – на двенадцатой позиции, опередив Барселону и пропустив вперед Лас-Вегас.

Портал постарался определить город, где вы скорее всего вам признаются в любви или сделают предложение руки и сердца, основываясь на 188 тыс. хэштегов #engaged #heproposed и #isaidyes в Инстаграме за последние шесть месяцев. Кроме того, оценивался брачный коэффициент, уровень ЛГБТ-знакомств, насколько сексуально активны люди в каждом городе (исследование затронуло 450 000 взрослых), насколько они себя чувствуют там романтично, судя по сообщениям в социальных сетях. Всего были оценены 66 городов.

Источник: spaseekers.com