В конце года в Чехии было 215 000 безработных и 340 000 вакансий

По данным чешского Управления труда, безработица в Чешской Республике увеличилась с 2,6% в ноябре до 2,9% в декабре. Однако в годовом исчислении уровень безработицы снизился – в декабре 2018 года этот показатель составлял 3,1%.

По состоянию на конец прошлого года 215 532 человека состояли на учете в отделениях труда, что является самым низким показателем с декабря 1996 года. Число вакансий в декабре увеличилось как в месячном, так и в годовом исчислении – до 340 957. В среднем на одну вакансию претендует 0,6 соискателя. Чешский рынок труда характеризуется большим количеством вакансий и небольшим числом соискателей.

«С приходом зимы сезонная работа постепенно сокращается, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, например, самозанятые работники, временно прекращают свою деятельность в этот период» - сказала директор Управления труда Чехии Катержина Садликова.

Самый низкий уровень безработицы был в декабре в Праге (1,9%), на втором месте - Пардубицкий край (2,2%), на третьем - Южная Чехия и Пльзеньский край (2,3%). Напротив, в Моравско-Силезском крае безработными были 4,4% (это самый высокий показатель в стране).

Больше всего вакансий предлагают работодатели в Праге и Средней Чехии. «Традиционно существует большой спрос на технические профессии во всех областях. В некоторых регионах и секторах дефицит рабочей силы уже наблюдается среди лиц, ищущих работу », - сказали в Управлении труда.

Источник: ceskatelevize.cz