Прага передаст в аренду земельные участки на площади Победы

Мэрия чешской столицы предоставит землю для строительства домов на площади Победы (Vítězné náměstí) в Праге 6 в обмен на финансовую компенсацию. По проекту здесь будет построен жилой дом с коммерческими помещениями.

Инвесторами, утвержденными городским советом, являются Penta Group и Kaprain Group. Стоимость аренды не уточняется.

Проект, разработанный в мастерской архитектора Якуба Циглера, предполагает строительство многоквартирного дома на участках на площади, где изначально планировалось реализовать спорный проект «Белый медведь». Продажа земельных участков между улицами Югославских партизан и Вердунска была одобрена городским советом и администрацией Праги 6 еще в 2017 году.

Администрация Праги 6 сдала землю в аренду в 2011 году компании Vítězné náměstí a.s. (входит в группу PPF Real Estate). Однако проект строительства большого офисного здания «Белый медведь» вызвал споры, которые завершились судебными процессами. В середине прошлого года новым владельцем компании Vitezne namesti a.s. стала финансовая группа Penta вместе с Kaprain Group. Новые владельцы отказались от первоначального плана и приняли проект студии архитектора Якуба Циглера, предполагающего строительство многоквартирного дома с коммерческими помещениями на первом этаже.

Источник: tvarchitect.com