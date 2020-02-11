В Чехии растет уровень смертности на дорогах

Автомобильные аварии — вторая наиболее распространенная причина смерти молодых людей в Чехии. В более чем 40% случаев при ДТП в республике погибают люди в возрасте до 25 лет.

В прошлом году в Чехии в результате аварий погибли 547 человек, в том числе 16 детей. Еще 113 детей были тяжело ранены. По сравнению с другими европейскими странами Чехия находится на верхних строчках рейтинга по количеству жертв дорожных аварий. В пересчете на 100 тыс. жителей уровень смертности в ДТП в Чехии составляет 62 человека. Выше эти показатели в Румынии (96), Болгарии (87), Сербии (78), Хорватии (77), Польше (74) и Венгрии (64). Наоборот, к странам с низкой смертностью в ДТП относятся Италия (31), Германия и Испания (39), Словакия (42), Австрия (46) и Франция (50).

Министерство транспорта разработало комплекс мер, которые призваны существенно снизить уровень смертности на дорогах. Главная задача до 2020 года — уменьшить количество жертв ДТП, чтобы ситуация соответствовала показателям других европейских стран, а также снизить на 40% по сравнению с показателями 2009 года количество тяжело раненых в авариях.

Национальная стратегия безопасности была разработала в 2011 году и актуализирована в 2017 году. Однако уже второй год повторяется ситуация, когда количество смертей на чешских дорогах превышает средние показатели. В 2019 году на дорогах погибли 16 детей, тогда как согласно прогнозам, заявленным в стратегии, количество детей-жертв ДТП не должно превышать 7 человек.

Источник: novinky.cz