В Чехии проживают 590 тыс. иностранцев

Министерство внутренних дел Чехии опубликовало на своем сайте статистические данные о количестве иностранцев, проживающих в республике. Из них следует, что в стране находятся более 589,9 тыс. иностранцев, которые имеют разрешение на пребывание в стране.

Это в том числе 338 тыс. мужчин и 252 тыс. женщин. Из общего количества иностранцев 291,1 тыс. человек имеют временный вид на жительство в Чехии, а еще 298,8 тыс. — постоянный вид на жительство. Около 30% или 212,4 тыс. из общего числа иностранцев проживают в Праге. При этом в 19 из 57 районов чешской столицы количество иностранцев превышает 20% от общего количества жителей, а в четырех районах этот показатель превышает 30% (Прага 2, Штржебоголы, Кунратице и Небушице). В статистических данных не учитывается информация об иностранцах, которые прибыли в республику по безвизовому режиму или являются гражданами Европейского союза.

Источник: icpraha.com

