Средняя заработная плата до вычета налогов в 2019 году в Чехии составила 31000 крон

Среднемесячная заработная плата за последние три месяца 2019 года выросла до 36 144 крон, что на 2274 крон больше, чем годом ранее. Рост зарплаты по итогам последнего квартала составил 6,7%, однако потребительские цены выросли на 3%. Это означает, что рост реальной заработной платы составил всего 3,6%.
«Рост заработной платы замедлился в течение 2019 года. Тем не менее, это привело к значительным изменениям в секторе образования, где средняя заработная плата увеличилась на 12,5% в годовом исчислении до 35 323 крон, что превысило показатель средней заработной платы», — сказал Далибор Голи, директор департамента статистики ČSÚ.
Средняя заработная плата за весь 2019 год достигла 34 125 крон (+7,1%). Учитывая, что потребительские цены выросли на 2,8% за тот же период, в реальном выражении заработная плата увеличилась на 4,2%.
«Если чешская экономика продолжит спад, это будет отражаться главным образом в повышении уровня безработицы и последующей стагнации заработной платы», — сказала экономист компании Bondster Яна Муцкова.
Источник: novinky.cz