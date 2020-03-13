Чехи атаковали продуктовые магазины

В четверг днем, после объявления чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, чехи стали массово закупать продукты в магазинах.

«Мы опять наблюдаем резкий рост количества покупателей, которые приобретают в основном продукты длительного хранения. Сейчас сложно предсказать развитие ситуации, но возможно этих продуктов будет недостаток», — сказал Бронислав Матишек, управляющий директор Globus. По его словам, по-прежнему в магазинах недостаток дезинфицирующего мыла и гелей.

«Еще одна волна покупок, на этот раз свежих продуктов, меняет ситуацию с поставками продуктов питаниядля домашнего карантина. После того, как более полутора миллионов школьников остались дома, семьи решают проблему питания на дому», — заявил пресс-секретарь сети магазинов Albert ЙиржиМаречек.

Массовые покупки продуктов наблюдаются со вторника. Стоянки крупных магазинов были заполнены сразу после объявления о закрытии школ. Ряд правительственных мер, включая введение чрезвычайного положения, вероятно, усилит рост продаж

Интернет-магазины также зафиксировали повышенную активность со стороны покупателей. «На Rohlik.cz, после объявления чрезвычайного положения, мы одновременно зарегистрировали более трех тысяч клиентов на сайте, тогда как в среднем в это время их не более 600», — сказал Зденек Свобода, пресс-секретарь Rohlik.cz.

Многие интернет-магазины отменили возможность платежа наличными, чтобы исключить физический контакт с покупателями. Клиентам, которые находятся в карантине, покупки оставляют перед дверями.

Источник: novinky.cz