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Eurostat: безработица в Чехии в марте выросла до 2%

Eurostat: безработица в Чехии в марте выросла до 2%

Марина Коханкова 2 0
Уровень безработицы в Чехии в марте вырос с 1,9% до 2%, в Европе этот показатель увеличился с 6,5% до 6,6%, говорится в сообщении Eurostat.
Eurostat: безработица в Чехии в марте выросла до 2%

В абсолютных цифрах число безработных в Чехии увеличилось на две тысячи человек (со 105 тыс. до 107 тыс.), сообщило Чешское статистическое управление.

«Вторая половина марта уже была затронута мерами по борьбе с распространением коронавируса, включая временное закрытие многих предприятий и школ. Таким образом, многие работники не могли выполнять свою работу, а некоторые из них оказались в карантине или получали пособие по уходу за ребенком», — сказал Далибор Голы, директор департамента статистики рынка труда ČSÚ. В марте количество отработанных часов сократилось на 10%, а среди индивидуальных предпринимателей этот показатель составил на 17% добавил он.

По данным Eurostat, в соседней Германии безработица в марте выросла с 3,4% до 3,5%, в Испании — с 13,6 до 14,5%. В Италии, напротив, уровень безработицы снизился с 9,3 до 8,4%.

Источник: novinky.cz

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Темы
безработица Чехия Европа
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