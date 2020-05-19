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Проверки на границах будут выборочными, а тесты на covid-19 необязательными для всех стран

Проверки на границах будут выборочными, а тесты на covid-19 необязательными для всех стран

Марина Коханкова 967 0
С 8 июня Чешская Республика хочет отказаться от обязательных тестов на covid-19 при возвращении из стран, в которых уровень заражения коронавирусом низкий. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех после заседания правительства.
Фото: Václav Pancer
Проверки на границах будут выборочными, а тесты на covid-19 необязательными для всех стран

Правительство согласилось ослабить пограничный режим с 26 мая, подтвердил министр. Проверки на границах будут случайными, возможно будет пересечение границ на нескольких переходах. «Тем не менее, нужно будет показать отрицательный тест на covid-19», — предупредил Войтех.

Но это, по его словам, может измениться 8 июня. После этой даты только люди, возвращающиеся из так называемых стран высокого риска, должны будут показать отрицательный тест. «В других странах, где эпидемиологическая ситуация благоприятная, отрицательный тест больше не понадобится», — сказал министр здравоохранения.

Как уже сообщал портал 420on.cz, Австрия уже отменила пограничный контроль, открыв все пограничные пункты с Чехией, Словакией и Венгрией. Проверки на коронавирус на границах выборочные.

Министерство иностранных дел Чехии работает над тем, чтобы к середине июня удалось полностью открыть границы со всеми соседними государствами. Ведомство ведет со странами переговоры о конкретных условиях, наибольший прогресс достигнут в переговорах с Австрией, заявил министр иностранных дел Томаш Петржичек. 

«На рубеже мая и июня мы должны установить четкие сроки открытия границ с нашими соседями», — сказал Петржичек. По словам министра, первоначальный план открытия границ с Австрией и Словакией предусматривался на 8 июня, но с учетом развития эпидемиологической ситуации возможна более ранняя дата. По его словам, граница с Германией может открыться 15 июня. «В Польше, на мой взгляд, это будет не позднее середины июня», — сказал он.

В ближайшее время правительство также обсудит вопрос открытия границ со Словакией. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство иностранных дел
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