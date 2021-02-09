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Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги

Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги

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Парк Пражского транспортного предприятия (DPP) вскоре будет пополнен четырнадцатью электробусами и пятнадцатью аккумуляторными троллейбусами.
Фото: Škoda Electric
Первые электрические автобусы и троллейбусы скоро появятся на улицах Праги

8 февраля члены городского совета Праги одобрили покупку новых транспортных средств — со временем традиционные дизельные автобусы заменят более экологичными электромобилями. 15% стоимости электробусов и троллейбусов будет оплачено из городского бюджета, остальные средства поступят из фондов Европейского союза. 

«Пражская транспортная компания управляет 141 линией системы общественного транспорта общей протяженностью почти 1800 километров. В эксплуатации находится около 1160 автобусов, которые потребляют более 30 миллионов литров дизельного топлива в год. Таким образом, очевидно, что изменения необходимы и что будущее за  электродвигателями», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

«Мы обещали, что к 2024 году в Праге будет на 20% меньше выбросов, к 2030 году треть автобусов будет работать на электричестве. Одним из шагов является покупка новых электромобилей, таких как электробусы и троллейбусы. Моя цель — чтобы DPP была флагманом среди транспортных компаний Чехии и использовала современные технологии XXI века. Прага станет городом, в котором общественный транспорт будут представлять автомобили без выбросов, работающие на альтернативных видах топлива. Таким образом мы снизим уровень шума, сделаем воздух чище и улучшим окружающую среду в целом», — сказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту и председатель наблюдательного совета DPP.

Первые электрические автобусы с общей стоимостью 210 млн крон будут курсировать на линии № 154, которая обслуживает юго-восточную часть Праги. Победителем прошлогоднего открытого тендера на закупку четырнадцати электробусов стала компания Škoda Electric. Теперь она должна предоставить первые транспортные средства до конца года. Электробусы Škoda E´City низкопольные, то есть без ступенек, что удобно для всех пассажиров. Они имеют стандартную длину 12 метров и вмещают 69 пассажиров. Их отопление и кондиционирование также работают от электроэнергии, поэтому электробусы не производят никаких выбросов.

Жители северной части Праги, особенно те, кто пользуется автобусным маршрутом № 140, могут рассчитывать на 15 аккумуляторных троллейбусов, которые город купит за 306 миллионов крон. 

«Эта линия также очень загружена, часть ее маршрута на улице Просецка приходится на крутой подъем, так что расход дизельного топлива в этом случае достигает около 52 литров на 100 километров. Поэтому здесь очень высокий уровень выбросов и шума», — сказал Зденек Гржиб.

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Источник: praha.eu
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Темы
автобусы Прага транспорт Транспортное предприятие Праги
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