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Чехия выплатит компенсации пострадавшим от торнадо

Чехия выплатит компенсации пострадавшим от торнадо

420on.cz 47
​Государство планирует выплатить компенсации предпринимателям за ущерб, нанесенный смерчем в Южной Моравии. Минситр финансов Алена Шиллерова заявила, что размер субсидий составит до 80% от стоимости разрушенного имущества. Жителям деревень, чьи дома были полностью или частично уничтожены стихией, будет выплачено по 2 миллиона крон.
Чехия выплатит компенсации пострадавшим от торнадо

По словам Шиллеровой, компенсацию должны получить все пострадавшие, независимо от того, было застраховано их имущество или нет. Сначала размер компенсаций для застрахованных планировалось снизить на сумму выплаты, которую они получат от страховой компании. «Дважды компенсировать нельзя, это нужно учитывать», — сказала министр, выступая на чешском телевидении. Однако 27 июня она заявила в Твиттере, что компенсации будут выплачены полностью, независимо от наличии или отсутствия страховки. «Размер выплат будет для всех одинаковым. Сейчас мы дорабатываем детали. Однозначно должно оставаться правилом, что на случай стихийного бедствия нужно иметь страховой полис», — написала Шиллерова в Твиттер.

Шиллерова также добавила, что пострадавшие от стихии люди также смогут воспользоваться льготным кредитом от государства на сумму до 3 миллиона крон. Ставка составит 1% годовых, а срок выплаты — 30 лет.

Гетман Южной Моравии Ян Гролих сообщил, что ущерб, причиненный государственным объектам, составит не менее 12 миллиардов крон. Ураганы разрушили 1200 домов, около 70 из них придется снести. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже обратился за помощью к Евросоюзу. «Сумма компенсаций для региона должна быть выше 11,6 миллиарда крон, и мы подтверждаем, что это реальный размер ущерба, возможно, эта сумма будет выше, у нас пока нет точной количественной оценки, — сказал Гролих. Например, в Годонине ураган разрушил дом для престарелых, значительный ущерб причинен местной средней школе.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
страховые компании компенсация бизнес погода Чехия финансовая помощь Министерство финансов Евросоюз
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