Что происходит с ценами на жилье в Чехии

Доступность квартир в ипотеку в Чехии упала на 25% с марта прошлого года. Об этом свидетельствует индекс доступности квартир для ипотечных кредитов, который был создан порталом Seznam Zprávy совместно с компанией EMA.

Цель индекса — отслеживать изменение доступности квартир не только в общем по Чехии, но и в регионах. Для анализа используются процентные ставки по ипотеке и средние цены на недвижимость в отдельных регионах.

Для расчета используется взнос в размере 80% от суммы ипотеки со сроком погашения 30 лет на среднюю квартиру площадью 65 м2 в личной собственности. Решающий период — это месячная скользящая средняя.

Полученное значение будет сравниваться с контрольным показателем 1, установленным в начале марта 2020 года. Значение индекса выше уровня 1 означает меньшую доступность жилья, чем до начала пандемии. И наоборот, значение ниже уровня 1 означает, что квартиры более доступны по цене.

Квартиры по всей Чешской Республике стали менее доступными с начала пандемии

Согласно индексу, доступность квартир снижается как в масштабах всей Чехии, так и в отдельных регионах. Причина — рост процентных ставок и суммы ипотеки, необходимой для покупки квартиры из-за роста цен.

Наиболее благоприятная ситуация в Карловарском регионе, где индекс находится на уровне 1,010. Это означает, что доступность квартир снизилась на 1,05%. В столице значение индекса на момент расчета составляло 1,095, но с тех пор он неуклонно растет.

Цены на квартиры в Краловеградецком и Либерецком регионах значительно выросли

С начала исследования доступность жилья больше всего снизилась в Краловеградецком крае (1,474) и в Либерецком крае (1,463). Возможность работать на хоум-офисе и неблагоприятная ситуация на рынке жилья в Праге, заставили людей переезжать в регионы с развитым междугородним сообщением, которые находятся на адекватном расстоянии от столицы. Оба региона соответствуют этому условию, поэтому произошел резкий рост цен на недвижимость.

Самые низкие взносы по ипотеке в Устецком регионе

Размер ипотечных выплат по отношению к заработной плате также влияет на доступность квартир. Средний ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в Праге составляет 22 тысячи крон. В Южно-Моравском крае — 14 137 крон, а в Среднечешском крае — 12 580 крон. Меньшие взносы платят жители Краловеградецкого (11 309 чешских крон), Либерецкого (10 781 чешская крон) и Пардубицкого края (10 055 чешских крон). Самые низкие взносы в Устецком — 5 575 чешских крон в месяц.

Специалисты 420on с радостью проконсультируют вас по вопросам покупки жилья в Чехии, помогут оценить перспективы и принять правильное решение. Отправляйте свои вопросы на [email protected]