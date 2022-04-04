«В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 3)

Война повлияла на читателей 420on по-разному: кто-то начал бояться громких звуков, кто-то поссорился с половиной семьи, а некоторые открывают сердце, чтобы помогать еще больше. Мы продолжаем собирать ваши истории о том, как изменилась ваша жизнь после начала войны и санкций.

Истории, которые вы нам прислали, публикуем ниже:

Жительница Харькова в Чехии — бежала, бросив все:

«Я боюсь любого стука, звуков самолётов, которые раньше обожала»

«Мне 34 года, Я родилась и выросла в Харькове. Инвалид с детства, росла в малообеспеченной семье ещё с двумя инвалидами — мамой и сестрой. Несмотря на моё здоровье, несколько лет я принимала участие в благоустройстве родного города. Создавала петиции, благодаря которым спасли огромный парк, восстановили исторический транспорт. Принимала участие в озеленении города и помогала бездомным животным. Душа радовалась за каждый отреставрированный кирпичик, высаженное деревце... И вдруг война...

Нам трудно жилось в нашей семье, но сейчас ещё хуже. Я планировала переезд в Чехию несколько лет и собиралась переезжать к мужу в июне 2022. Я мечтала, что буду ездить каждый год к моим родным на родину, проводить с ними приятно время, гулять по любимому городу. Я мечтала, что в Чехии буду жить немного лучше, чем жила и наконец-то буду хорошо зарабатывать на своём творчестве. Я фотографирую. Думала, что денег будет хватать не только мне, но и высылать своей маме и сестре для нормальной их жизни.

А в итоге? Я бежала в Чехию без вещей! Без моего фотоаппарата и ноутбука, в том числе, на которые копили несколько лет и экономили ради чего на многом... В Праге у меня жизнь с нуля. Имея проблемы со здоровьем и без творческих инструментов – я здесь никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе.

Мои мама и сестра с начала войны сидят в метро — холод, голод, болезни, нападки со стороны соседей в вагоне... Подробности в статье чешского журналиста, где описали их рассказы и опубликовали с фото.

А моя жизнь в Праге, хоть и мирная, но в кошмаре каждый день из-за пережитой войны на Украине и адской дороги при эвакуации. Я боюсь любого стука, звуков самолётов, которые раньше обожала... Каждый день в слезах и молитве за близких и родной город, родную страну!».

Подробнее об эвакуации Светлана рассказала в посте Инстаграм, а мы приводим несколько цитат о том, как Светлана чувствует себя в Чехии:

«Первые пару дней я была будто без сознания, но с открытыми глазами. Несколько бессонных ночей сказались на физическом самочувствии. И, конечно, шок и стресс. Нам было не до прогулок. Мужу тоже. Не так себе мы представляли первый день совместной жизни в Европе. Я планировала переезд в Чехию, но никак не думала бежать из Украины.

Мы с семьёй мечтали поддерживать связь по Скайпу, а с сестрой – петь дуэтом онлайн. Я собиралась каждый год ездить на Украину, видеться с близкими вживую и путешествовать по родной стране в том числе. Моя семья жила и так бедно, но я старалась по возможности им помогать и собиралась это делать дальше. И что в реальности? Я – беженец, которой самой теперь нужна помощь. Мне собирают на одежду, технику, лекарства и т.д.».

«Имея проблемы со здоровьем и получая хоть какую-то помощь от мужа, пока жила в Харькове – я старалась понемногу погашать долги за квартиру, обеспечивать лекарствами и едой мою семью. Как могла. Мы жили и так [бедно]. Теперь моя семья ещё [испытывает еще больше трудностей]. Сказать, обидно – ничего не сказать.»



Работница интеграционного центра из Чехии — поссорилась с родственниками:

«Мы здесь в первой линии делаем даже то, что не можем, а они — либо моя хата с краю, либо — а что нам с оружием идти против правительства?»

«Работаю в интеграционном центре. Работали круглосуточно, практически постоянно. Безумно тяжело, у многих в Украине близкие, боль, потери, разбитые судьбы… но хорошо, что отношение к нам, к некоммерческому сектору вдруг улучшилось. Все стали нас поддерживать и вдруг заметили как важно, что мы есть. Естественно, я сейчас не про иностранцев говорю, а про чехов. Надеюсь, такое отношение продержится и в дальнейшем.

Что же касается близких, я не гражданка России. Мама в Польше, отец в Азербайджане. В России, на Кавказе у меня все родственники. Люблю их очень, постоянно с ними была на связи. Но, как оказалось, у многих мозг прогнил от пропаганды... В итоге рассорилась со всеми (нет, со многими, нормальные ещё остались), вышла из вотсаповских чатов. Тетя-прокурор мне звонила, чтобы [заставить молчать], [я не стала с ней говорить]. На Кавказе [поссорилась тоже с тетей].

В общем, рыдала весь вечер. Больно, что люди в Украине погибают, теряют дома, судьбы ломаются, не знаешь как жить… Мы здесь в первой линии делаем даже то, что не можем, а они — либо моя хата с краю, либо — а что нам с оружием идти против правительства? [...] Жаль, что бабушка может не дожить… А больнице сейчас, так и мужа моего не увидела и теперь неизвестно увидит ли».



Работница с завода из Украины, живущая в Чехии — сразу старала волонтёрить:

«На третий день мы с друзьями начали активно собирать вещи, еду и переправлять в Украину»

«Я Украинка, проживающая в Чехии почти три года. Работаю на заводе, когда началась война я была на ночной смене, и сразу узнав, что происходит дома, я позвонила семье. Звонок сделать не удалось, связи не было. Я, как и другие украинцы в Чехии, находилась в стрессе. На третий день мы с друзьями начали активно собирать вещи, еду и переправлять в Украину. У меня дома осталась семья, которая уехать не может. В один день мое сердце не выдержало, и я начала заниматься волонтерством.

Я помогаю как могу женщинам и детям, которые находятся в моем маленьком городе. Помогла с адаптацией и размещением родственникам своих друзей. Искренне и безгранично благодарна каждому жителю Чехии, который мне помог, и помогает дальше. Люди с большим сердцем и открытой душой. Я была влюблена в чешские виды, а теперь и в людей. Наши женщины, бежавшие от обстрелов, тоже очень благодарны…

[...]Верю в победу. Я считаю себя достаточно сильным человеком, и хотя я и девушка, но если что-нибудь случится с моей семьей, я поеду домой. Буду помогать там. И ничего не бояться! Еще раз спасибо искренним людям из Чехии».





►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро.

Так честно и искреннее рассказали все, что чувствуете, и что с вами происходит. Вы помогаете нам и другим читателям составить полную картину происходящего.

►Берегите себя и продолжайте присылать нам истории на [email protected]

Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.