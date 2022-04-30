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Самозанятость в Чехии для иностранцев. Ответы на частые вопросы вопросы

Самозанятость в Чехии для иностранцев. Ответы на частые вопросы вопросы

anastasiia_kn 183
Вы — иностранец и хотите подрабатывать в Чехии как фрилансер, то есть оказывать услуги и быть независимым от работодателя? Рассказываем подробно, как это сделать в статье (см. видеоверсию статьи ниже).
Самозанятость в Чехии для иностранцев. Ответы на частые вопросы вопросы

Может ли иностранец открыть živnost?

Да, может. 

Для регистрации самозанятости гражданин должен быть совершеннолетним, дееспособным и без судимости. Еще одно условие — нахождение в Чехии на законных основаниях. Это значит, что у иностранца уже должен быть вид на жительство, студенческая, трудовая или бизнес-виза.

По информации от наших подписчиков и портала finance.cz беженцы, получившие визу о временной охране, тоже могут получить лицензию на предпринимательскую деятельность.

 

Куда идти, чтобы открыть самозанятость?

Прийти можно любое ближайшее отделение ведомства по предпринимательской деятельностиŽivnostenký úřad или Czech POINT, который вы можете найти в некоторых отделениях почты Чехии. 

 

Какие документы подготовить до похода в ведомство или отделение Czech Point?

Чтобы попасть в регистр самозанятых и получить IČO, для иностранца потребуются такие документы:

— Заграничный паспорт с визой или биометрическая карточка с типом пребывания.

— Подтверждение оплаты административного сбора — на данный момент 1000 крон. 

— Если это не свободная деятельность, о чем мы поговорим далее, нужно заполнить заявление и предоставить подтверждение профессиональной компетентности в соответствии с предметом ведения самозанятости.

— Выписка о несудимости из страны проживания.

— Юридический адрес. 

 

Как выдают выписку из торгового реестра?

Через несколько дней после похода в ведомство вы получите выписку из торгового реестра, которая служит подтверждением открытия самозанятости, и вам будет присвоен идентификационный номер. В службе самозанятости можно попросить, чтобы выписку вам прислали по почте или уведомили, чтобы вы пришли и забрали лично, когда документ будет готов.

Напоминаем, что срок действия самозанятости совпадает со сроком действия документа, по которому вы пребываете в стране. Если документ вовремя не продлить и не донести в ведомство, то самозанятость закроют и вам придется заниматься оформлением повторно.

 

Куда сообщить об открытии самозанятости? Обязанности самозанятого в Чехии

Не следует забывать и о ряде обязанностей, которые возлагает на самозанятого чешское законодательство:

— Своевременная подача налоговой декларации за прошедший год — в связи с эпидемией сроки в прошлом году пододвигались. Проверяйте актуальные даты на профильных финансовых порталах. 

— Уплата налогов с доходов свыше 400 000 крон.

— Своевременная подача отчетов за прошедший год в фонд социального страхования, даты тоже уточняйте.

— Выплата ежемесячных взносов в фонд медицинского страхования, если только у вас не куплена собственная коммерческая страховка.

 

Как узнать, сколько и какие взносы платить?

Сначала нужно зарегистрироваться там, где вы будете платить взносы.

Удобнее всего это сделать во время визита в ведомство по предпринимательской деятельности (živnostenský úřad). Вам предложат заполнить «Единый регистрационный формуляр». С помощью этого формуляра министерство зарегистрирует вас в налоговой, социальной службе и фонде медицинского страхования.

Далее вы должны получить от этих организаций письма, где будут указаны ваши обязательства по уплате страховых взносов. 

Сумма медицинских взносов рассчитывается на основе средней заработной платы, минимум 2 627 чешских крон в месяц. Для пенсионного страхования —  минимум 2840 крон. 

 

С 2023 года для самозанятых станет обязательным открытие, так называемой, датовой схранки. Что такое «Datová schranka»?

«Datová schranka» — это что-то вроде официальной электронной почты между физическими, юридическими лицами и государственными структурами Чехии. Отправление письма моментальное, подтверждение об отправлении можно скачать тут же. Это очень удобно, когда остался последний день, чтобы подать какой-то документ.

Госструктуры тоже будут присылать вам подтверждения и запросы через эту систему. Для этого вам присвоят короткий «адрес», состоящий из случайных букв и цифр. Ваш адрес попадет в специальный реестр, поэтому все извещения и официальные письма будут прилетать на «Datovou schranku». Если вы забудете или передумаете пользоваться «Datovou schrankou», то пропустите много важных сообщений.

Открыть ее также можно в одном из отделений Czech Point. Или же с января 2023 году вам откроют Datovou schranku в принудительном порядке — как это будет происходить пока уточняется.

 

Если вы украинец и открыли в Чехии самозанятость, но из-за военных действий пришлось вернуться в Украину. Что делать?

Граждане Украины, которые открыли тут самозанятость и были вынужденно выехать в Украину, могут выполнить свои финансовые и бюрократические обязательства уже после возвращения в Чехию.

Если вы хотите закрыть самозанятость в Чехии, например, когда вас призвали — нужно подать заявление о закрытии в ведомство — živnostenský úřad. Если вы не успели этого сделать, то сообщите точную дату, когда вы прекратили свою деятельность уже после того, как сможете вернуться в Чехию. В таком случае вам индивидуально пересчитают сумму обязательных выплат за этот период или не будут их учитывать вовсе, в зависимости от ситуации.

За период отсутствия по вышеизложенным причинам пеня не начисляется. Поэтому гражданин Украины, который был вызван в Украину, может объявить о прекращении предпринимательской деятельности в любое время позже, после возвращения в Чешскую Республику. Управление всегда будет учитывать ситуацию, в отношении которой уведомление было сделано с опозданием, и, следовательно, не будет применять санкции за несвоевременное уведомление о предпринимательской деятельности в этих случаях.

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Темы
индивидуальный предприниматель Чехия иностранцы
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