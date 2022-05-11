Осваиваем чешский с нуля без акцента: числительные и их произношение

Смотрите новый выпуск на канале 420on.

На YouTube-канале портала 420on.cz мы говорим о чешском языке, а также о последних актуальных новостях и темах, которые касаются жизни русскоязычных в Чехии.

В этом видео изучим числа по-чешски, научимся правильным окончаниям и избежим акцента еще на старте учёбы!

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

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