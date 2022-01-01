Чешские СМИ: Худший кризис из-за войны может наступить уже летом

Поэтому рядовой потребитель также задается вопросом, что на самом деле означает слово «стагфляция». Это не обычная экономическая рецессия, когда экономические показатели снижаются как минимум два квартала подряд, что было в Чехии после пандемии два года назад, а перед этим и в 2011-2012 годах.
Такова перспектива Чехии. По прогнозам Минфина и Национального банка Чехии, с начала летних каникул экономика перестанет расти, и при этом произойдёт подорожание не менее чем на 10% в годовом исчислении. Такой же сценарий грозит не только Чехии, но и Европе в целом.
«Стагфляция неизбежна», — заявил американцам в эфире Bloomberg известный экономист Мохамед Эль-Эриан, добавив: «Мы наблюдаем замедление роста и видим, что инфляция остается на высоком уровне». Однако еще не понятно, будет ли экономика слабеть два квартала подряд, чтобы говорить о рецессии. «Вероятно, нам удастся избежать экономического спада», — говорит Эль-Эриан.
Однако само слово «стагфляция», особенно в англо-саксонском мире, вызывает воспоминания о 1970-х и 1980-х годах. Она также дважды была спровоцирована нефтяным кризисом, когда цены на основное сырье многократно увеличивались из-за эмбарго, введенного странами Персидского залива на поставки в Америку. Трудности со стагфляцией длились тогда более шести лет суммарно.
На этот раз причиной стагфляции будет не только дорогое сырье, хотя цена за баррель нефти с начала российской агрессии на Украине остается на уровне выше 100 долларов. По крайней мере, так говорит другой известный экономист Нуриэль Рубини, правильно предсказавший мировой финансовый кризис в 2008 году:
«Есть много оснований опасаться, что стагфляционная среда продолжит формировать мировую экономику, что приведет к более высокой инфляции, замедлению роста и, возможно, рецессии во многих экономиках», — сказал он немецкому WirtschaftsWoche.
В отличие от Эль-Эриана, он подчёркивает, что война обнажает слабость западных экономик. Это зависимость не только от российских нефти и газа, но и от рабочей силы из стран третьего мира. Однако по мере ухудшения отношений с Китаем и разрыва глобальных производственно-сбытовых цепочек такой рабочей силы станет недостаточно, а замены в «стареющей Европе» не найдётся.
«Количество рабочей силы начнет сокращаться, и это вызовет инфляцию заработной платы», — прогнозирует Рубини. С другой стороны, «старые» европейцы и американцы будут способствовать стагфляции, начав тратить свои сбережения, даже не работая.
В конце Рубини напоминает о том, что развитые страны не смогли эффективно справиться как с пандемией, так и с последствиями изменения климата. Это потребует дополнительных затрат, которые потребитель вновь возложит на свои плечи из-за выросших цен на энергоносители и продукты питания.
Тем не менее, в англо-саксонском мире преобладает мнение, что, по крайней мере, на данный момент, есть рычаги, чтобы остановить неблагоприятное развитие событий. Британский еженедельник The Economist даже поясняет, что текущие опасения возникли в среде крупных корпораций и только потом «передались» населению в целом.
«Крупные компании обычно имеют постоянные расходы. Следовательно, по мере того, как их продажи растут или падают, прибыль растет и падает гораздо гораздо более выразительно. За счёт этого эффекта в прошлом году прибыль значительно возросла, но в этом году произойдет обратное», — поясняет The Economist, добавляя, что еще одной причиной снижения прибыли являются более высокие затраты, особенно в случае с энергетикой. В результате цены на акции падают, а биржевые маклеры — все время на нервах.
Центральный банк США, ФРС, который повышает процентные ставки и поднимает стоимость обслуживание долга для бизнеса, является одним из виновников падения акций. Однако, как отмечает The Economist, повышение ставок также является «лекарством», которое остановит рост цен и урегулирует слишком резкие изменения на постводидных рынках. Это также притормозит стагфляцию, по крайней мере — временно.
Если бы ФРС не вмешались, американские потребители пострадали бы так же, как потребители в Европе, чья покупательная способность снижается из-за «стремительного роста цен на газ».
Возрождение катастрофических сценариев происходит именно в Европе. С перспективой того, что Россия отключит газ к лету, или что Европа сама отказывается от трубопроводов на Востоке, всплыло самое мрачное видение Мангеймского профессора Тома Кребса. Согласно его прогнозам, производство в Германии упадет на 114-286 миллиардов евро в течение следующих двенадцати месяцев. Это соответствует потере от трех до восьми процентов ВВП. При этом следует ожидать еще более высоких цен на энергоносители и того, что потребители будут экономить на других товарах. Это снизит экономические показатели еще на два-четыре процента.
Термина «стагфляция», напоминающего о нефтяном шоке 1973 и 1979 годов, уже недостаточно для описания ситуации: «Возможно, наступит экономический кризис, которого Германия не переживала со времен Второй мировой войны», — предупреждает Кребс в исследовании Hans-Böckler-Stiftung.
Исходя из других сценариев, имеющихся у европейских публицистов и экономистов, складывается впечатление, что для кризиса не потребуется даже отключать газ. Hospodářské noviny сообщили Чешской Республике о «кризисе всех кризисов», вызванном только текущим ростом цен, который приближается к 15%. Появляется все больше сообщений об «энергетическом апокалипсисе», при котором как чешские, так и, например, немецкие потребители заплатят за газ или электроэнергию в три или четыре раза больше текущей цены. После роста цен на масло и выпечку более чем вдвое такого же роста можно ожидать и на молочные продукты, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung в статье «Худшее для домохозяйств еще впереди».
Однако чёрные сценарии иногда отвлекают от реальной жизни и ее возможностей. Об этом напоминает, например, часто цитируемый философ Норберт Больц. «И поскольку сегодня мы уже не верим в утопии, остается неизведанным только апокалипсис», — говорится в ключевом отрывке его бестселлера «Авангард страха», в котором Больц напоминает, что люди иногда преувеличивают страхи.
Однако само чувство страха и экономической угрозы может способствовать углублению кризиса у широких слоев населения. Это аргумент Джеймса Рикардса, инвестиционного банкира с Уолл-Стрит, который предсказывает в книге «Новая Великая депрессия», что Америка и мир вступают в ту же самую «Великую депрессию», которую они пережили в 1930-х годах.
Депрессия по определению не отличается от рецессии в тем, что сокращается как производство, так и потребительский спрос, кредит становится недоступным и предприятия разоряются, — но депрессия длится гораздо дольше, до нескольких десятилетий. По словам Рикардса, это связано с тем, что обычного человека такое потрясение лишает веры в себя, а под давление плохих новостей тот уже даже не пытается спасти компанию или улучшить положение своей семьи. Часто происходит сразу несколько потрясений, последствия которых множатся, как и сегодня. «Экономическая депрессия — это больше, чем статистика», — сказал Рикардс. Реализацию такого сценария пока нельзя исключать.
Придёт ли рецессия, стагфляция или депрессия, а значит, худший кризис со времен войны? Сегодня экономисты не могут с уверенностью ответить на такой вопрос.
«Мы ожидаем технической рецессии во второй половине года. Слабые экономические показатели станут основной причиной беспрецедентного падения реальной заработной платы на 8%, что отразится на снижении спроса. На весь год мы прогнозируем рост ВВП рост на 1,8 процента», — так текущий прогноз резюмирует главный экономист инвестиционного банка Patria Ян Буреш.
Однако тут же добавляет, что речь идет о первоначальном сценарии, который, в том числе, предусматривает, что в зимние сезоны 2022 и 2023 годов Европа будет покрывать треть своего потребления газа за счет России. Если газ, наоборот, отключится сразу, тогда имеет смысл сценарий Кребса. Буреш ожидает меньших потерь, чем профессор из Мангейма — падение экономики будет на 5-6%.
Источник: seznamzpravy.cz
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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".