Украина с 1 июля вводит визовый режим для россиян

​Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан России, сообщил президент страны Владимир Зеленский в пятницу в социальной сети Telegram. По его словам, этот шаг необходим в ответ на беспрецедентные угрозы безопасности Украины.

«Согласно запланированному кабинетом министров решению, Украина с 1 июля 2022 года введет визовый режим для граждан России», — сказал Владимир Зеленский. Глава администрации президента Андрей Ермак позже уточнил, что правительство уже утвердило это решение.

«Безопасность сегодня является приоритетом», — добавил Ермак, отметив, что введение визового режима для граждан России является реакцией на соответствующий запрос общества.

Также Зеленский добавил, что кабмин Украины 17 июня также должен принять решение о расторжении некоторых соглашений, заключенных между Украиной и Россией.

Источник: irozhlas.cz

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