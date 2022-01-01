Финансовая администрация в Чехии решила проконтролировать создателей интернет-роликов

​Финансовая администрация выявила незадекларированные доходы организаций, публикующих видео на интернет-платформах YouTube и Twitch. Проверка в Моравско-Силезском крае выявила десятки миллионов крон неуплаченных налогов, говорится в пресс-релизе Финансового управления.

По данным финуправления, проверки по уплате налогов в этом секторе продолжатся и в следующем году, ориентируясь на более широкий круг площадок.

«Разница между установленным доходом и данными, заявленными субъектами налогообложения в декларациях по налогу на прибыль физических или юридических лиц или по налогу на добавленную стоимость этих субъектов, составила только в случаях, которые были выявлены до настоящего времени в Моравско-Силезском крае, в размере десятков миллионов крон, которые не были перечислены в государственные бюджеты», — сказал заместитель генерального директора Финансового управления Ян Роновский.

Аудит был сосредоточен на организациях, которые публикуют видео или прямые трансляции на интернет-платформах и, таким образом, получают налогооблагаемый доход. Это относится, например, к доходам от продажи продуктов с логотипом, контрактных продуктов или спонсорства.

Финансовая администрация призвала создателей интернет-контента, которые снимают видео и получают от них прибыль, подать дополнительную налоговую декларацию на прибыль, о которой они еще не сообщили.

В то же время чиновники указали, что в первой половине 2023 года проведу еще одно контрольное мероприятие в этом сегменте и сосредоточатся на более широком спектре интернет-платформ.

Источник: novinky.cz