Чешские СМИ: как трагедия или неудача могут сделать нас лучше

Страдания и борьба — неотъемлемая часть жизни. Слишком часто мы полагаем, что можем или даже должны жить без проблем, если будем очень стараться, но, к сожалению, жизнь устроена иначе.

Как утверждает клинический психолог Рамани Дурвасула, даже из неприятных моментов мы можем вынести что-то позитивное. Трагедии и различные невзгоды помогают нам расти как людям.

«Именно во время трагедии мы вынуждены справляться и преодолевать трудности. Независимо от масштабов трагедии, мы извлекаем из этого опыта урок, что мир не перестал вращаться, и мы продолжаем двигаться вперед», — объясняет она.

«Я считаю, что мы часто попадаем в ловушку собственной жизни из-за несбывшихся ожиданий и иллюзий, поэтому мы часто не живем подлинной жизнью. Трагедии разрушают эти иллюзии и переписывают существующие ожидания в нечто, что позволяет нам жить более смело и полноценно. Когда мы переживаем серьезную трагедию или значительные перемены в нашей жизни, мы часто понимаем, что не настолько владеем ситуацией, как нам казалось, и это также позволяет нам не бояться рисковать и что-то менять».

Итак, несмотря на боль и стресс, действительно есть причины, по которым наши собственные страдания помогают нам стать лучшими людьми. Эксперты приводят несколько из них.

Боль делает нас сильнее

«Когда мы преодолеваем какое-либо неприятное событие, мы развиваем уверенность в себе и укрепляем убеждения, необходимые нам для того, чтобы быть стойкими перед лицом дальнейших препятствий», — говорит клинический психолог и эксперт по психическому здоровью Бен Михаэлис. Его слова подкреплены исследованием, опубликованным в журнале The Journal of Personality and Social Psychology, которое предполагает, что воздействие неприятного опыта способствует развитию психической устойчивости, делая нас менее восприимчивыми. Это подтверждает фразу о том, что «то, что нас не убивает, делает нас сильнее».

Мы учимся встречать проблемы лицом к лицу

«В современной культуре избегания боли бытует мнение, что психически и духовно здоровые люди — это те, кто избегает кризисов. Но на самом деле верно обратное», — говорит преподобный и врач Фред Ховард.

«Те, кто психически и эмоционально здоров, сталкиваются с кризисами и разрешают их, тем самым избегая хронической тревоги», — добавляет он.

Решимость идти на риск как новый стандарт

Многие люди не идут на риск, необходимый для достижения чего-то действительно великого в своей жизни. Часто потому, что боятся неудачи.

«Неудача — это незнакомый опыт, который люди, не испытавшие ее, склонны воспринимать почти как катастрофу. Однако те, кто прошел через нечто подобное, знают, что с этим всегда можно как-то справиться, и поэтому не боятся рисковать в дальнейшем, чтобы достичь своей мечты», — объясняет психолог Дейв Поппл.

Более здоровые реакции

Травмы в жизни случаются с каждым: смерть, несчастные случаи, болезни или экономические потери. Чтобы травмы не превратились в трагедии, очень важно сосредоточиться на нашей реакции на них.

«Обвинение, гнев, уход от общества и беспомощная позиция, как правило, не являются хорошими способами справиться с трагическими событиями. Сила проявляется в том, что мы даем себе и другим время и пространство, чтобы пережить их и отреагировать на них так, как это более полезно для нашего здоровья», — объясняет Фред Ховард.

Принятие ответственности

Брать на себя ответственность за вещи или события, которые происходят в нашей жизни, трудно, но необходимо для правильного функционирования.

«Когда вина возлагается только на одного человека или группу людей, это приводит к разного рода дисфункциям и часто способствует развитию дисфункциональных отношений», — заключает Говард.

