Красноречивые результаты опроса: сколько жителей Чехии намерены экономить на электроэнергии зимой

В прошлом году большинство потребителей были вынуждены значительно сократить потребление из-за высоких цен на электроэнергию. По данным опроса, в котором приняли участие 1 050 респондентов, почти 77% чехов сознательно экономили энергию. Большинство из них сократили потребление энергии в прошлом году до 20%, а почти пятая часть респондентов — и того больше.



Более 80% чехов ничего не будут менять в запланированной экономии и планируют отапливаться так же экономно, как и в прошлом году. «Ситуация, сложившаяся на энергетическом рынке в начале энергетического кризиса в прошлом году, заставила чехов экономить на электричестве и газе. Это долгосрочная тенденция, которая снижает затраты на энергию для домохозяйств и компаний», — прокомментировал результаты Петр Швец, генеральный директор компании epet.



В ходе опроса также выяснялось отношение чехов к планируемой отмене государственных ограничений на цены энергоносителей. Около 40% респондентов ответили, что еще не видели информации о возможной отмене предельных цен в конце года. Более половины местных потребителей обеспокоены последствиями отмены предельных цен на электроэнергию. По данным epet, отмена предельных цен коснется в основном тех потребителей, для которых с прошлого года действует согласованная цена, превышающая установленный правительством потолок.



По данным опроса, более половины потребителей ожидают дальнейшего роста цен. Чуть более пятой части чехов считают, что цены будут снижаться. Четверть респондентов думают, что в ближайшем будущем цены на энергоносители останутся прежними.



Опрос также показал, что у более чем 40% семей счета за электроэнергию составляют от 20 до 40% семейного бюджета. Почти в 7% чешских семей счета за электроэнергию занимают еще более значительную долю средств, которыми они распоряжаются ежемесячно.



По данным исследования, чехи достаточно консервативны в вопросе возможной смены поставщика. В настоящее время 17% потребителей рассматривают такую возможность, в основном называя в качестве основной причины невыгодное предложение от текущего поставщика.



Компания EP Energy Trading, входящая в энергетический и промышленный холдинг (EPH) предпринимателя Даниэля Кржетинского, поставляет потребителям электроэнергию и газ под торговой маркой epet.