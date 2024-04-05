На что страхуют детей в Чехии и какая компенсация положена?

Об этом говорится в анализе Чешской ассоциации страховых компаний. Согласно анализу, средний возраст человека, на которого распространяется требование о компенсации, составляет 36 лет. Примерно 27% всех страховых случаев, связанных с риском, приходится на детей.



Хотя среди дошкольников и детей младшей школы преобладают травмы, как и во всех других возрастных категориях, причиной обращения за компенсацией чаще, чем среди детей старшего возраста, является болезнь. Конечно, не обычная простуда или тонзиллит, а, например, те, что имеют более серьезное течение или последствия.



У детей в возрасте до четырех лет самый высокий риск госпитализации среди всех детей, затем риск снова начинает расти примерно с пятнадцати лет.



Травмы среди подростков

«Больше всего травм увеличивается в возрастной группе старше десяти лет. Затем в течение двенадцати и четырнадцати лет мы фиксируем наибольшее количество страховых случаев. Наиболее распространенными являются травмы, на которые приходится до 99% всех страховых случаев в этой возрастной группе», — говорит Петр Едличка, аналитик ассоциации.



Доля серьезных заболеваний снова начинает расти после двадцать пятого года жизни. С увеличением возраста она резко возрастает и составляет около 20% страховых случаев для тех, кому за шестьдесят, наряду со смертью.



«Учитывая демографические прогнозы, мы ожидаем увеличения числа страховых случаев, связанных с неспособностью самостоятельно ухаживать за собой. Беспомощность уже давно является самой большой тревогой чехов», — говорит Ян Матоушек, директор ассоциации.



В среднем люди страхуют жизнь в возрасте двадцати восьми лет. «Относительно низкий средний показатель обусловлен в основном детьми в возрасте до четырех лет, которые часто страхуются родителями как дополнительное лицо в договоре», — отметил Матоушек.



По словам финансовых консультантов, хороший полис страхования детей можно купить примерно за 300 крон в месяц, в зависимости от объема и условий страхования. Эксперты рекомендуют обязательно покрывать необратимые последствия несчастного случая со страховой суммой не менее одного, а скорее всего, полутора миллионов крон.





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