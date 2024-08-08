Средняя пенсия в следующем году вырастет на 355 чешских крон
12 августа 2024
09:00
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План коалиции по повышению средней пенсии на 355 чешских крон в месяц в январе является окончательным, как стало известно Чешскому телевидению из заявлений различных правительственных партий. По их словам, предусмотренное законом повышение на 1,7 % покроет растущие расходы на жизнь. Однако в следующем году пенсии не будут расти одинаково для всех. Люди с более высокими пенсиями получат немного больше. По мнению ANO и SPD, в целом повышение должно быть более значительным. Коалиционные партии возражают, что на это не хватит денег.
Правящие партии напоминают, что в прошлые годы государство повышало пенсии быстрее инфляции — в отличие, например, от зарплат госслужащих.
«Если мы посмотрим на рост реальных пенсий по отношению к инфляции, то за последние десять лет пенсии выросли на 18 процентов в реальном выражении, а за последние пять лет — на семь процентов. Это означает, что пенсии растут, и темпы роста выше инфляционных», — сказал вице-премьер, министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Пенсионеры приветствуют изменения, но некоторые считают, что кабинету министров следует увеличить пенсии еще больше. Например, Ярмила Черна, которой 90 лет, получает пенсию в размере 21 000 чешских крон. Ее устраивает пенсия чуть выше среднего, но в последнее время она тратит много денег на лекарство, которое помогает отсрочить ухудшение глаукомы. «Флакон стоит семьсот крон и хватает на пять дней, так что моей семье приходится меня содержать», — говорит пенсионерка.
По ее словам, государство должно более существенно повысить пенсии. «Хотя бы на восемьсот крон, учитывая инфляцию. Я бы сказала, что это может быть от восьмисот до тысячи крон», — считает пенсионерка.
Правительство не хочет увеличения дефицита
Однако правительственные партии считают предложение о повышении среднего размера пенсии окончательным. Они утверждают, например, что в следующем году государство все равно потратит на пенсионные выплаты на двенадцать миллиардов больше, чем в этом. «Мы живем в некой бюджетной экономической ситуации, и все мы прекрасно знаем, какой дефицит в десятки миллиардов крон в итоге получает пенсионная система», — сказал Ян Скопечек (ODS), вице-спикер нижней палаты.
«Все должно оцениваться в контексте развития государственных финансов и государственного бюджета», — соглашается Милош Новы (TOP 09), заместитель председателя бюджетного комитета Палаты представителей.
Юречка отметил, что покупательная способность пенсионеров растет уже долгое время. «Мы видим это по величине средней пенсии по отношению к средней зарплате, которая теперь будет составлять около 42 процентов», — сказал он.
Между тем, с января пенсии пенсионеров будут расти по-другому. Согласно новым расчетам Министерства труда и социальных дел, пенсия в 14 000 крон увеличится примерно на 330 крон, а пенсия в 26 000 крон — почти на 380 крон.
«Если мы посмотрим на рост реальных пенсий по отношению к инфляции, то за последние десять лет пенсии выросли на 18 процентов в реальном выражении, а за последние пять лет — на семь процентов. Это означает, что пенсии растут, и темпы роста выше инфляционных», — сказал вице-премьер, министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Пенсионеры приветствуют изменения, но некоторые считают, что кабинету министров следует увеличить пенсии еще больше. Например, Ярмила Черна, которой 90 лет, получает пенсию в размере 21 000 чешских крон. Ее устраивает пенсия чуть выше среднего, но в последнее время она тратит много денег на лекарство, которое помогает отсрочить ухудшение глаукомы. «Флакон стоит семьсот крон и хватает на пять дней, так что моей семье приходится меня содержать», — говорит пенсионерка.
По ее словам, государство должно более существенно повысить пенсии. «Хотя бы на восемьсот крон, учитывая инфляцию. Я бы сказала, что это может быть от восьмисот до тысячи крон», — считает пенсионерка.
Правительство не хочет увеличения дефицита
Однако правительственные партии считают предложение о повышении среднего размера пенсии окончательным. Они утверждают, например, что в следующем году государство все равно потратит на пенсионные выплаты на двенадцать миллиардов больше, чем в этом. «Мы живем в некой бюджетной экономической ситуации, и все мы прекрасно знаем, какой дефицит в десятки миллиардов крон в итоге получает пенсионная система», — сказал Ян Скопечек (ODS), вице-спикер нижней палаты.
«Все должно оцениваться в контексте развития государственных финансов и государственного бюджета», — соглашается Милош Новы (TOP 09), заместитель председателя бюджетного комитета Палаты представителей.
Юречка отметил, что покупательная способность пенсионеров растет уже долгое время. «Мы видим это по величине средней пенсии по отношению к средней зарплате, которая теперь будет составлять около 42 процентов», — сказал он.
Между тем, с января пенсии пенсионеров будут расти по-другому. Согласно новым расчетам Министерства труда и социальных дел, пенсия в 14 000 крон увеличится примерно на 330 крон, а пенсия в 26 000 крон — почти на 380 крон.
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