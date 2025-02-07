Работы всё меньше: безработица в Чехии подскочила

По данным Чешского бюро труда, в стране зарегистрировано 83 323 вакансии, что на 163 250 меньше, чем в декабре 2024 года. Год назад, в январе 2024-го, уровень безработицы составлял 4%.





Рост числа безработных зафиксирован во всех регионах, кроме Праги. Самая высокая безработица отмечена в Устецком крае — 6,4%, за ним следует Моравско-Силезский край с показателем 6%. В столице, напротив, уровень безработицы остается самым низким — 2,8%.