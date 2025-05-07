Инфляция в Чехии упала ниже двух процентов. Это самый низкий показатель за последние семь лет
7 мая 2025
08:00
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Потребительские цены в Чехии в апреле выросли на 1,8 процента в годовом исчислении. Таким образом, инфляция замедлилась с 2,7 процента в марте. В последний раз снижение наблюдалось в марте 2018 года. В месячном исчислении цены снизились на 0,1 процента. Это следует из предварительной оценки Чешского статистического управления (ЧСУ).
В категории «Энергия», куда также входит топливо, падение цен в апреле усилилось. В марте цены на энергоносители упали на 4,9%, в апреле — на 6,3%. Без учета динамики цен на энергоносители общая инфляция в Чешской Республике в апреле достигла бы трех процентов.
«Напротив, цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,3% в годовом исчислении, а на услуги — на 4,7%», — отметил экономист Investika Вит Градил. Арендная плата также продолжала расти. Статистики не публикуют быстрые оценки динамики цен на конкретные товары, но в марте больше всего выросли цены на яйца, молоко и шоколад.
«Неожиданно. Инфляция в Чешской Республике в апреле оказалась самой низкой за последние семь лет, составив 1,8 процента в годовом исчислении, таким образом, она впервые за семь лет ниже целевого значения Чешского национального банка. В последний раз она была ниже, чем в этом году в апреле, в марте 2018 года», — прокомментировал экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По мнению экономистов, снижение инфляции увеличило шансы Чешского национального банка на снижение процентных ставок.
«Предварительная оценка апрельской инфляции также представляет собой важный вклад решение Совета директоров CNB по процентным ставкам и может стать символическим перевесом», — сказал Мирослав Новак, главный экономист Citfin.
По его оценкам, во второй половине этого года инфляция стабилизируется на уровне около двух процентов или немного ниже.
«Это предположение основано на том, что в течение этого года мировая и чешская экономики замедлятся в связи с американскими пошлинами, что, среди прочего, отразится на избыточном давлении на импорт товаров из Китая в ЕС», — прокомментировал Новак.
Аналитики ожидали, что годовая инфляция составит чуть более двух процентов.
«Напротив, цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,3% в годовом исчислении, а на услуги — на 4,7%», — отметил экономист Investika Вит Градил. Арендная плата также продолжала расти. Статистики не публикуют быстрые оценки динамики цен на конкретные товары, но в марте больше всего выросли цены на яйца, молоко и шоколад.
«Неожиданно. Инфляция в Чешской Республике в апреле оказалась самой низкой за последние семь лет, составив 1,8 процента в годовом исчислении, таким образом, она впервые за семь лет ниже целевого значения Чешского национального банка. В последний раз она была ниже, чем в этом году в апреле, в марте 2018 года», — прокомментировал экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По мнению экономистов, снижение инфляции увеличило шансы Чешского национального банка на снижение процентных ставок.
«Предварительная оценка апрельской инфляции также представляет собой важный вклад решение Совета директоров CNB по процентным ставкам и может стать символическим перевесом», — сказал Мирослав Новак, главный экономист Citfin.
По его оценкам, во второй половине этого года инфляция стабилизируется на уровне около двух процентов или немного ниже.
«Это предположение основано на том, что в течение этого года мировая и чешская экономики замедлятся в связи с американскими пошлинами, что, среди прочего, отразится на избыточном давлении на импорт товаров из Китая в ЕС», — прокомментировал Новак.
Аналитики ожидали, что годовая инфляция составит чуть более двух процентов.