Фиала: 18 стран хотят пересмотра квот на выбросы, к ним присоединились Португалия и Греция

Новости и статьи 26 июня 2025 18:00 1281

Группа стран, требующих изменения готовящейся системы квот на выбросы ETS 2, теперь насчитывает 18 государств. В среду к ней присоединились Португалия и Греция. Чехия получила поддержку квалифицированного большинства стран ЕС для своей инициативы. Предложение о пересмотре предусматривает, например, установление верхнего предела цен на квоты или изменение системы торговли ими.