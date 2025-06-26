Фиала: 18 стран хотят пересмотра квот на выбросы, к ним присоединились Португалия и Греция
26 июня 2025
18:00
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Группа стран, требующих изменения готовящейся системы квот на выбросы ETS 2, теперь насчитывает 18 государств. В среду к ней присоединились Португалия и Греция. Чехия получила поддержку квалифицированного большинства стран ЕС для своей инициативы. Предложение о пересмотре предусматривает, например, установление верхнего предела цен на квоты или изменение системы торговли ими.
Новая система квот на выбросы ETS 2 должна расширить торговлю квотами, к примеру, на дорожный транспорт или отопление зданий. Согласно текущим планам, она вступит в силу с 2027 года.
Система может значительно увеличить расходы домохозяйств на энергию и топливо.
Фиала повторил, что правительство не хочет вводить новую систему квот, поскольку это приведет к дальнейшему удорожанию топлива и жилья, однако Чехия не имеет поддержки большинства для отмены. Он также заявил, что Чехия отвергает план Европейской комиссии по сокращению выбросов CO2 на 90% к 2040 году, поскольку, по мнению премьера, это ставит под угрозу конкурентоспособность Европы.
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