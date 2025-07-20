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Чешская пищевая палата: расширение беспошлинного импорта из Украины угрожает сахарной промышленности Чехии

Новости и статьи
20 июля 2025
18:00
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Пищевая палата Чешской Республики заявила об угрозе для чешской сахарной отрасли в связи с планируемым расширением беспошлинных импортных квот на сельскохозяйственную продукцию из Украины. По мнению представителей отрасли, увеличение объемов дешевого импорта, в частности сахара, может привести к закрытию предприятий, сокращению рабочих мест и снижению продовольственной самодостаточности страны.
Особую обеспокоенность вызывает возможность увеличения квоты на беспошлинный импорт украинского сахара в ЕС с нынешних 20 070 тонн до 100 000 тонн. Как отмечает президент Палаты Дана Вечерова, такие меры могут иметь разрушительные последствия не только для сахарной промышленности, но и для других уязвимых отраслей. Ранее дешевый украинский сахар стал одной из причин закрытия завода в Грушованах-над-Евишовкоу (Южноморавский край).





По данным Чешского статистического управления, в 2024 году в Чехию было ввезено более 81 000 тонн сахара на сумму 1,7 миллиарда крон. Из них почти 28 000 тонн — из Украины, на 461 миллион крон. Для сравнения, в 2021 году объемы украинского импорта составляли всего 3 700 тонн. По мнению пищевиков, даже такие объемы импортируемого сахара способны существенно повлиять на рыночную цену внутри страны, а новое увеличение квот может окончательно подорвать и без того ослабленную чешскую сахарную промышленность.

«Мы понимаем, что более дешевый сахар может быть выгоден для потребителей. Однако следует прямо сказать: такая цена не покрывает наши производственные расходы. Это приводит к снижению производства, увольнениям, сокращению налоговых поступлений и в конечном счете — к утрате целой отрасли. Сегодня это экономия, а завтра — зависимость от внешнего импорта», — отметил Мартин Коларж, генеральный директор сахарного концерна Tereos TTD.




Похожие опасения высказывают и производители птицы и яиц. Чешско-Моравский союз птицеводов указал, что расширение импорта в условиях неравных условий конкуренции угрожает существованию чешских производителей. Согласно планам, квота на поставки мяса птицы может вырасти с 90 000 до 120 000 тонн, а на яйца — с 6000 до 18 000 тонн.

«Украинские производители работают в условиях значительно меньшего государственного регулирования и с более низкими издержками. Наши предприятия не в состоянии конкурировать в таких условиях», — прокомментировала глава Союза Габриэла Длоуга.




Напомним, 30 июня Украина и Евросоюз объявили о достижении предварительного соглашения по будущему экспорту сельхозпродукции в ЕС. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович назвал его «сбалансированным, справедливым и реалистичным».




Тем временем Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния выступили с совместной декларацией, в которой призвали Еврокомиссию включить в окончательный текст соглашения автоматические защитные механизмы, индивидуальные квоты и ценовые пороги для защиты внутреннего рынка. Чехия к этой коалиции не присоединилась.
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