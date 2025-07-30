В Чехии растут опасения перед безработицей, но все меньше людей готовы работать за меньшую зарплату
30 июля 2025
15:00
712
По данным июньского опроса аналитического центра STEM, 42% чехов трудоспособного возраста выразили обеспокоенность возможной потерей работы. Это больше, чем в мае прошлого года, но показатель по-прежнему остается одним из самых низких с момента начала наблюдений в 1998 году. Особенно резко вырос уровень тревожности среди молодежи, однако при этом снизилась готовность граждан соглашаться на менее оплачиваемую работу.
Молодежь и работники предпенсионного возраста тревожатся сильнее всего
Больше всего обеспокоены безработицей люди в возрасте от 18 до 29 лет — сегодня это каждый второй взрослый до 30 лет. Также повышенный уровень тревожности сохраняется среди людей от 45 до 59 лет. Как отмечает STEM, для этой возрастной группы опасения остаются стабильно высокими на протяжении многих лет и во многом связаны с их уязвимостью на чешском рынке труда.
В целом тревожность растет среди финансово незащищенных граждан, однако легкий рост наблюдается и среди обеспеченных слоев населения. Исследователи подчеркивают, что восприятие риска безработицы в значительной мере отражает текущие социально-экономические тенденции как внутри страны, так и за ее пределами. Несмотря на усиление тревожных настроений, уровень опасений в июне 2025 года остается одним из самых низких за все время наблюдений.
Уровень безработицы — один из самых низких в ЕС
Согласно данным Чешского управления по трудоустройству (Úřad práce ČR), уровень безработицы в июне составил 4,2%, не изменившись по сравнению с маем. На конец месяца в стране было зарегистрировано 315 465 безработных. В годовом выражении доля безработных увеличилась на 0,6%, однако Чехия по-прежнему остается в числе стран ЕС с наименьшей безработицей.
Готовность к переменам и снижение гибкости в зарплатных ожиданиях
Опрос показал, что большинство чехов готовы сменить профессиональную сферу в случае потери работы — такую возможность допустили 88% респондентов. Однако только 36% согласны переехать в другой край страны ради новой должности.
Наименее готовы чехи идти на снижение зарплаты: в 2025 году такую опцию рассматривают лишь 55% опрошенных. Для сравнения, в мае 2020 года, на пике пандемии COVID-19, готовы были к этому 73%, а в годы экономического спада 2008–2014 — до 80%.
«Люди не готовы мириться с уменьшением доходов, потому что для многих это просто финансово невозможно», — поясняет аналитик STEM Катержина Дуспивова.
«Люди не готовы мириться с уменьшением доходов, потому что для многих это просто финансово невозможно», — поясняет аналитик STEM Катержина Дуспивова.
Исследование проводилось STEM с 12 по 22 июня 2025 года. В нем приняли участие 1 059 человек старше 18 лет.
STEM (Ústav empirických výzkumů) — чешский независимый аналитический центр, специализирующийся на изучении общественного мнения и социально-экономических процессов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 ИЮЛЯ 2025
430
16:30
30 ИЮЛЯ 2025
600
13:00
30 ИЮЛЯ 2025
1204
12:00
30 ИЮЛЯ 2025
1310
16:30
29 ИЮЛЯ 2025
1870
10:30
29 ИЮЛЯ 2025
1867
09:00
29 ИЮЛЯ 2025
2765
21:00
28 ИЮЛЯ 2025
3258
18:00
28 ИЮЛЯ 2025
3079
16:30
28 ИЮЛЯ 2025
3543
15:00
28 ИЮЛЯ 2025
2885
13:30
28 ИЮЛЯ 2025
3200