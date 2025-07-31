ЕК одобрила четвертый платеж в размере 1,8 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса в Чехии
31 июля 2025
12:00
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Европейская комиссия одобрила четвёртый запрос Чехии на выплату 1,83 миллиарда евро (45 миллиардов чешских крон) в рамках чрезвычайного фонда восстановления, предназначенного для смягчения последствий экономического кризиса.
Четвертый платеж из так называемого Фонда восстановления и устойчивости будет направлен в основном на проекты, связанные с цифровой трансформацией, охраной окружающей среды, транспортной инфраструктурой, энергетикой, а также социальным сектором. Чешская Республика должна получить эти средства в сентябре.
«Комиссия предварительно пришла к выводу, что Чешская Республика удовлетворительно выполнила 32 этапа и 26 задач», — заявил представитель ЕС. «Реформы и инвестиции, связанные с этим запросом на выплату, принесут позитивные изменения для граждан и предприятий Чешской Республики, в частности, в таких областях, как производство, энергосбережение и хранение энергии, экологически чистая мобильность, управление водными ресурсами, цифровизация, правосудие и здравоохранение», — добавили в комиссии.
Одобрение четвертого запроса означает, что Чешская Республика успешно представляет значимые проекты, сообщил аналитик UniCredit Bank Павел Собишек изданию ČTK. Средства из Фонда восстановления поддерживают создание основного капитала в государственном секторе, что способствует общему росту валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, это особенно важно для Чешской Республики в нынешние времена экономической нестабильности, когда частные инвесторы все реже вкладывают средства в долгосрочные проекты.
«Если Чехии удастся использовать все выделенные средства к 2026 году, ее ВВП увеличится примерно на 2,5% за четыре года существования фонда по сравнению с ситуацией без использования средств», — подсчитал Собишек.
Если бы эти деньги были инвестированы разумно и их влияние на экономику было бы многократно усилено, они, по мнению аналитика Deloitte Давида Марека, могли бы стать значительным импульсом для экономического роста. «К сожалению, даже на порядок больший объем средств из фондов ЕС был израсходован без какого-либо существенного эффекта», — сказал Марек.
Аналитик Natland Петр Бартонь считает, что эти деньги не приведут к немедленному росту чешской экономики. Государство уже рассчитывало на их расходование, поэтому переоценки макроэкономических прогнозов будущего роста не произойдет, считает Бартонь. Однако в долгосрочной перспективе, по его мнению, эти деньги могут способствовать экономическому росту.
Фонд восстановления и повышения устойчивости ЕС был создан в рамках чрезвычайной поддержки в ответ на глобальную пандемию, так называемого Европейского плана восстановления «Следующее поколение ЕС» (NextGenEU). Чешская Республика использует эти средства для финансирования реализации Национального плана восстановления Чешской Республики.
В общей сложности Чешская Республика может получить до 209 миллиардов крон в виде грантов и 10,6 миллиарда крон в виде кредитов в рамках Национального плана восстановления при условии достижения ею заранее определенных целей. Национальный план восстановления призван стать основой для привлечения средств из чрезвычайного фонда, созданного ЕС в связи с пандемией коронавируса. Он призван помочь государствам — членам ЕС справиться с экономическими и социальными последствиями пандемии и обеспечить экологическую и цифровую трансформацию экономики.
«Комиссия предварительно пришла к выводу, что Чешская Республика удовлетворительно выполнила 32 этапа и 26 задач», — заявил представитель ЕС. «Реформы и инвестиции, связанные с этим запросом на выплату, принесут позитивные изменения для граждан и предприятий Чешской Республики, в частности, в таких областях, как производство, энергосбережение и хранение энергии, экологически чистая мобильность, управление водными ресурсами, цифровизация, правосудие и здравоохранение», — добавили в комиссии.
Одобрение четвертого запроса означает, что Чешская Республика успешно представляет значимые проекты, сообщил аналитик UniCredit Bank Павел Собишек изданию ČTK. Средства из Фонда восстановления поддерживают создание основного капитала в государственном секторе, что способствует общему росту валового внутреннего продукта (ВВП). По его словам, это особенно важно для Чешской Республики в нынешние времена экономической нестабильности, когда частные инвесторы все реже вкладывают средства в долгосрочные проекты.
«Если Чехии удастся использовать все выделенные средства к 2026 году, ее ВВП увеличится примерно на 2,5% за четыре года существования фонда по сравнению с ситуацией без использования средств», — подсчитал Собишек.
Если бы эти деньги были инвестированы разумно и их влияние на экономику было бы многократно усилено, они, по мнению аналитика Deloitte Давида Марека, могли бы стать значительным импульсом для экономического роста. «К сожалению, даже на порядок больший объем средств из фондов ЕС был израсходован без какого-либо существенного эффекта», — сказал Марек.
Аналитик Natland Петр Бартонь считает, что эти деньги не приведут к немедленному росту чешской экономики. Государство уже рассчитывало на их расходование, поэтому переоценки макроэкономических прогнозов будущего роста не произойдет, считает Бартонь. Однако в долгосрочной перспективе, по его мнению, эти деньги могут способствовать экономическому росту.
Фонд восстановления и повышения устойчивости ЕС был создан в рамках чрезвычайной поддержки в ответ на глобальную пандемию, так называемого Европейского плана восстановления «Следующее поколение ЕС» (NextGenEU). Чешская Республика использует эти средства для финансирования реализации Национального плана восстановления Чешской Республики.
В общей сложности Чешская Республика может получить до 209 миллиардов крон в виде грантов и 10,6 миллиарда крон в виде кредитов в рамках Национального плана восстановления при условии достижения ею заранее определенных целей. Национальный план восстановления призван стать основой для привлечения средств из чрезвычайного фонда, созданного ЕС в связи с пандемией коронавируса. Он призван помочь государствам — членам ЕС справиться с экономическими и социальными последствиями пандемии и обеспечить экологическую и цифровую трансформацию экономики.
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