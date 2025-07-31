ЕК одобрила четвертый платеж в размере 1,8 млрд евро для смягчения последствий экономического кризиса в Чехии

Новости 420on 31 июля 2025 12:00 343

Европейская комиссия одобрила четвёртый запрос Чехии на выплату 1,83 миллиарда евро (45 миллиардов чешских крон) в рамках чрезвычайного фонда восстановления, предназначенного для смягчения последствий экономического кризиса.