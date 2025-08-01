ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли до 2,4 триллиона крон

Новости 420on
1 августа 2025
09:00
419
Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли на 19 миллиардов крон по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,464 триллиона крон. Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, составляют долгосрочные кредиты на жилье.
Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли на 19 миллиардов крон до 2,464 триллиона крон, а долги нефинансовых компаний увеличились на 7 миллиардов до 1,478 триллиона крон. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в четверг Чешским национальным банком (ЧНБ). В годовом исчислении объем кредитов домохозяйств вырос на 159 миллиардов, а предприятий — на 79 миллиардов крон.

Долги домохозяйств перед банками постоянно растут с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда они сократились по сравнению с предыдущим месяцем, что, по данным ЧНБ, было связано с лишением банковской лицензии чешского филиала российского Сбербанка.

Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, в долгосрочной перспективе составляют кредиты на жилье. По данным ЧНБ, в июне их объем увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг почти 1,9 миллиарда крон.

Объем долгов компаний колеблется. В прошлом году их задолженность до апреля росла, затем примерно каждые два месяца то снижалась, то росла. С начала этого года задолженность пока стабильно растет. Наибольшую долю в долгах компаний составляют долгосрочные кредиты. Однако, по данным ЧНБ, в июне они сократились на 2 млрд крон до 779 миллиардов крон, что составило 53% от объема кредитов нефинансовых предприятий. Напротив, наибольший рост зафиксирован по краткосрочным кредитам, которые выросли на 17 миллиардов крон до 333 миллиардов крон, сообщил центральный банк.

ЧНБ публикует банковскую статистику ежемесячно. В июне она была составлена на основе исходных данных 43 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.
банки задолженность Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
1 АВГУСТА 2025
169
ЭКОНОМИКА
ИНТЕРЕС К ПОДЕРЖАННЫМ АВТОМОБИЛЯМ В ЧЕХИИ РАСТЕТ, ЦЕНЫ И ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЕЙ ТОЖЕ
18:00
31 ИЮЛЯ 2025
2746
ОБЩЕСТВО
В КАРЛОВЫХ ВАРАХ 12-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА РОДИЛА РЕБЕНКА
16:30
31 ИЮЛЯ 2025
1866
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПАВЕЛ О ВНЕЗАПНОЙ ОТСТАВКЕ КООРДИНАТОРА БИТКОИН-ДЕЛА: «Я НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО СТОИТ ЗА ЭТИМ»
15:00
31 ИЮЛЯ 2025
1828
ОБЩЕСТВО
ПОГОДА В ЧЕХИИ ОСТАНЕТСЯ ПРОХЛАДНОЙ И ДОЖДЛИВОЙ КАК МИНИМУМ ДО СЕРЕДИНЫ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ
12:00
31 ИЮЛЯ 2025
1910
ЭКОНОМИКА
ЕК ОДОБРИЛА ЧЕТВЕРТЫЙ ПЛАТЕЖ В РАЗМЕРЕ 1,8 МЛРД ЕВРО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЧЕХИИ
09:00
31 ИЮЛЯ 2025
2588
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ИВАНЧИЦЕ ЗАСТРЕЛИЛ АГРЕССИВНО НАСТРОЕННОГО МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ РАНИЛ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК
21:00
30 ИЮЛЯ 2025
3601
ПОЛИТИКА
СПИКЕР НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ПАРЛАМЕНТА ЧЕХИИ УШЛА С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО
18:00
30 ИЮЛЯ 2025
2905
ПОЛИТИКА
МИД РОССИИ ВКЛЮЧИЛ ЧЕШСКИХ ПОЛИТИКОВ В СПИСОК «РУСОФОБОВ» — ЛИПАВСКИЙ ОТВЕТИЛ С ИРОНИЕЙ
16:30
30 ИЮЛЯ 2025
7664
ЭКОНОМИКА
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ С ЯНВАРЯ, ВЕРОЯТНО, ВЫРАСТЕТ НА 1 800 КРОН
15:00
30 ИЮЛЯ 2025
2530
ЭКОНОМИКА
В ЧЕХИИ РАСТУТ ОПАСЕНИЯ ПЕРЕД БЕЗРАБОТИЦЕЙ, НО ВСЕ МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЗА МЕНЬШУЮ ЗАРПЛАТУ
13:00
30 ИЮЛЯ 2025
6815
ОБЩЕСТВО
АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В ПОПУЛЯРНЫХ СТРАНАХ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ. НО ЧЕХОВ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА
12:00
30 ИЮЛЯ 2025
2873
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УЖЕ ПРЕКРАТИЛ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ КИЕВУ, УТВЕРЖДАЕТ УКРАИНСКАЯ ГАЗЕТА
10:30
30 ИЮЛЯ 2025
3485
ОБЩЕСТВО
САМОЕ ДОРОГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ ГОДА. ПЬЯНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ ПОМАХАЛ РУКОЙ ПОЛИЦЕЙСКИМ И ТЕПЕРЬ ЗАПЛАТИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ
21:00
29 ИЮЛЯ 2025
3683
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ НА АЛЬБЕРТОВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ТЕЛА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: ПОЛИЦИЯ ИСКЛЮЧАЕТ НАСИЛЬСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
16:30
29 ИЮЛЯ 2025
2805
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ СТРЕМИТСЯ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ, НО ПОКА УСПЕХОВ МАЛО