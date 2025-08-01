Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли до 2,4 триллиона крон

Новости 420on 1 августа 2025 09:00 419

Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли на 19 миллиардов крон по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,464 триллиона крон. Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, составляют долгосрочные кредиты на жилье.