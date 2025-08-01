Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли до 2,4 триллиона крон
1 августа 2025
09:00
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Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли на 19 миллиардов крон по сравнению с предыдущим месяцем и составили 2,464 триллиона крон. Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, составляют долгосрочные кредиты на жилье.
Долги чешских домохозяйств перед банками в июне выросли на 19 миллиардов крон до 2,464 триллиона крон, а долги нефинансовых компаний увеличились на 7 миллиардов до 1,478 триллиона крон. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные в четверг Чешским национальным банком (ЧНБ). В годовом исчислении объем кредитов домохозяйств вырос на 159 миллиардов, а предприятий — на 79 миллиардов крон.
Долги домохозяйств перед банками постоянно растут с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда они сократились по сравнению с предыдущим месяцем, что, по данным ЧНБ, было связано с лишением банковской лицензии чешского филиала российского Сбербанка.
Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, в долгосрочной перспективе составляют кредиты на жилье. По данным ЧНБ, в июне их объем увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг почти 1,9 миллиарда крон.
Объем долгов компаний колеблется. В прошлом году их задолженность до апреля росла, затем примерно каждые два месяца то снижалась, то росла. С начала этого года задолженность пока стабильно растет. Наибольшую долю в долгах компаний составляют долгосрочные кредиты. Однако, по данным ЧНБ, в июне они сократились на 2 млрд крон до 779 миллиардов крон, что составило 53% от объема кредитов нефинансовых предприятий. Напротив, наибольший рост зафиксирован по краткосрочным кредитам, которые выросли на 17 миллиардов крон до 333 миллиардов крон, сообщил центральный банк.
ЧНБ публикует банковскую статистику ежемесячно. В июне она была составлена на основе исходных данных 43 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.
Долги домохозяйств перед банками постоянно растут с февраля 2016 года. Исключением стал апрель 2022 года, когда они сократились по сравнению с предыдущим месяцем, что, по данным ЧНБ, было связано с лишением банковской лицензии чешского филиала российского Сбербанка.
Большую часть долгов домохозяйств, более трех четвертей, в долгосрочной перспективе составляют кредиты на жилье. По данным ЧНБ, в июне их объем увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг почти 1,9 миллиарда крон.
Объем долгов компаний колеблется. В прошлом году их задолженность до апреля росла, затем примерно каждые два месяца то снижалась, то росла. С начала этого года задолженность пока стабильно растет. Наибольшую долю в долгах компаний составляют долгосрочные кредиты. Однако, по данным ЧНБ, в июне они сократились на 2 млрд крон до 779 миллиардов крон, что составило 53% от объема кредитов нефинансовых предприятий. Напротив, наибольший рост зафиксирован по краткосрочным кредитам, которые выросли на 17 миллиардов крон до 333 миллиардов крон, сообщил центральный банк.
ЧНБ публикует банковскую статистику ежемесячно. В июне она была составлена на основе исходных данных 43 активно действующих банков и филиалов иностранных банков, без учета ЧНБ.
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