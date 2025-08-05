Инфляция в Чехии замедлилась до 2,7 процента, ее снижению способствовали более низкие цены на энергоносители

Новости 420on 5 августа 2025 12:00 219

Рост цен в Чехии продолжается и летом. По предварительным оценкам Чешского статистического управления, в июле цены выросли на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Однако годовая инфляция немного замедлилась, с 2,9% в июне до 2,7%.