Инфляция в Чехии замедлилась до 2,7 процента, ее снижению способствовали более низкие цены на энергоносители
5 августа 2025
12:00
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Рост цен в Чехии продолжается и летом. По предварительным оценкам Чешского статистического управления, в июле цены выросли на 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Однако годовая инфляция немного замедлилась, с 2,9% в июне до 2,7%.
Как и в предыдущие месяцы, цены на энергоносители снизились по сравнению с июлем прошлого года на 4,6%. Без учета энергоносителей годовая инфляция в июле составила бы 3,7%.
Наиболее резкое подорожание за последние двенадцать месяцев произошло в сфере услуг, где годовая инфляция составила 4,8%.
Динамика цен в июле подтвердила прогнозы аналитиков. «Мы ожидаем, что к концу года общая инфляция снизится до уровня, близкого к целевому показателю центрального банка в 2%, однако базовая инфляция, скорее всего, останется на уровне выше 2,5% в годовом исчислении», — заявил Мартин Гюртлер, экономист Komerční banka.
Наиболее резкое подорожание за последние двенадцать месяцев произошло в сфере услуг, где годовая инфляция составила 4,8%.
Динамика цен в июле подтвердила прогнозы аналитиков. «Мы ожидаем, что к концу года общая инфляция снизится до уровня, близкого к целевому показателю центрального банка в 2%, однако базовая инфляция, скорее всего, останется на уровне выше 2,5% в годовом исчислении», — заявил Мартин Гюртлер, экономист Komerční banka.
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