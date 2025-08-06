Производство чешских оружейных заводов достигло рекордного уровня
6 августа 2025
09:30
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Чешские оружейники переживают рекордный период. В прошлом году они экспортировали военного оборудования на 94 миллиарда крон, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Это связано с войной России в Украине и повышенным спросом со стороны вооруженных сил. Поэтому компании из этой отрасли вкладывают большие средства и расширяют производственные мощности.
Рекордные объемы производства чешских оружейников отражаются на благоприятных экономических результатах. Например, валашский производитель боеприпасов Sellier & Bellot в прошлом году заработал 1,7 миллиарда крон, что на полмиллиарда больше, чем годом ранее.
Даже спустя 200 лет после основания чешский производитель боеприпасов не может жаловаться на нехватку работы. Он поставляет патроны как для гражданского рынка, так и для вооруженных сил.
«Мы производим патроны 5,56, которые используются в автоматах. Это основное снаряжение солдата, патроны для автоматов. Мы производим и другие патроны — для гражданского рынка, для спортивных стрелков, патроны с кольцевым воспламенением, патроны для пистолетов, патроны для охоты», — перечисляет коммерческий директор Sellier & Bellot Йозеф Стрнад.
На заводе производят около 4 миллионов патронов в день. Спрос на них вырос, поэтому в последние годы компания удвоила свои мощности. 90% продукции идет на экспорт, основными заказчиками являются армии стран НАТО и европейских государств. Компания поставляет продукцию и в Украину, но это менее десятой части ее производства.
Производство для чешской армии
Растет также интерес со стороны чешской армии. «У нас подписаны мобилизационные поставки, это означает, что в случае, если на территории Чехии, не дай бог, что-то произойдет, мы в первую очередь начнем поставлять нашу продукцию для наших вооруженных сил», — добавляет генеральный директор Sellier & Bellot Владимир Рада.
Интерес есть и к наземной технике. Таким образом, производство в своих компаниях увеличивает и крупнейший чешский оружейный холдинг Czechoslovak Group, который осенью откроет новый цех в Штернберке, инвестиции пойдут и в завод в Копрживнице. Будут созданы сотни рабочих мест.
«Инвестиции в новые цеха в Штернберге и Копрывнице в целом достигают 1 миллиарда крон, как в строительство новых цехов, так и в технологии», — добавляет пресс-секретарь холдинга Андрей Чиртек.
В настоящее время Czechoslovak Group экспортирует 90% своей продукции. «Мы ожидаем, что в будущем будем выполнять другие проекты для чешской армии, в частности в области наземной техники», — говорит Чиртек.
Армия сейчас заключает более крупные контракты с отечественными и зарубежными компаниями. Если в 2022 году речь шла о контрактах на сумму 53 миллиарда крон, то год спустя эта сумма увеличилась более чем вдвое, а в прошлом году составила почти 244 миллиарда. Часто это многолетние контракты. Однако точное количество поставок чешских производителей оружия неизвестно.
«Мы хотели бы покрыть все потребности чешской армии, но, конечно, это зависит от Министерства обороны, как оно будет закупать и будет ли отдавать предпочтение чешским производителям», — комментирует президент Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чешской Республики Йиржи Гынек.
В случае увеличения расходов на оборону производители оружия обращают внимание на то, что они должны знать, что и когда будут запрашивать государства.
Мощности на пределе возможностей
Однако сами оружейные заводы считают, что дальнейшее резкое увеличение производства будет затруднительным. По словам их представителей, весь сектор испытывает проблемы, которые сдерживают производство, например, нехватка пороха, а также другие факторы. «Будь то цеха, логистические комплексы или производственные линии — производство одной линии, заказ и поставка одной производственной линии сегодня занимают от 16 до 18 месяцев, а то и больше», — говорит Рада.
«С начала войны в Украине удалось значительно увеличить мощности, я бы даже сказал, что мы достигли предела возможностей. Нам не хватает сотрудников, помещений, технологий и, конечно же, финансовых средств. Мы делаем все, что можем, но я думаю, что уже не сможем значительно увеличить объемы», — заявил президент оружейной ассоциации Гынек.
Экспорт быстро растет последние три года
Именно с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году наблюдается быстрый рост экспорта военного оборудования. Тогда оружейники экспортировали оборудование на сумму 34 миллиарда крон, что более чем в два раза превышает предыдущий показатель. С тех пор сумма продолжает расти — в 2023 году она составила 50 миллиардов, а в прошлом году уже 94 миллиарда крон.
Более половины продукции пошла в европейские страны, не входящие в ЕС — помимо Украины, например, в Великобританию. Треть производства отправилась в страны ЕС-27. Меньшая часть пошла в страны Юго-Восточной Азии или на Ближний Восток.
Больше всего материалов оружейники экспортировали в Украину, их стоимость превысила 47 миллиардов крон. Затем следуют Болгария, Нидерланды и Вьетнам.
«Более 90% того, что сегодня производится в Чехии, экспортируется. Оно экспортируется примерно в 100 стран мира, но больше всего мы поставляем в Украину. И это либо напрямую, либо через некоторые страны, которые финансируют поставки на Украину, такие как Нидерланды, которые играют в этом значительную роль. Я оцениваю, что почти 80% того, что мы экспортировали в 2024 году, пошло именно в Украину», — заключил Гынек.
Даже спустя 200 лет после основания чешский производитель боеприпасов не может жаловаться на нехватку работы. Он поставляет патроны как для гражданского рынка, так и для вооруженных сил.
«Мы производим патроны 5,56, которые используются в автоматах. Это основное снаряжение солдата, патроны для автоматов. Мы производим и другие патроны — для гражданского рынка, для спортивных стрелков, патроны с кольцевым воспламенением, патроны для пистолетов, патроны для охоты», — перечисляет коммерческий директор Sellier & Bellot Йозеф Стрнад.
На заводе производят около 4 миллионов патронов в день. Спрос на них вырос, поэтому в последние годы компания удвоила свои мощности. 90% продукции идет на экспорт, основными заказчиками являются армии стран НАТО и европейских государств. Компания поставляет продукцию и в Украину, но это менее десятой части ее производства.
Производство для чешской армии
Растет также интерес со стороны чешской армии. «У нас подписаны мобилизационные поставки, это означает, что в случае, если на территории Чехии, не дай бог, что-то произойдет, мы в первую очередь начнем поставлять нашу продукцию для наших вооруженных сил», — добавляет генеральный директор Sellier & Bellot Владимир Рада.
Интерес есть и к наземной технике. Таким образом, производство в своих компаниях увеличивает и крупнейший чешский оружейный холдинг Czechoslovak Group, который осенью откроет новый цех в Штернберке, инвестиции пойдут и в завод в Копрживнице. Будут созданы сотни рабочих мест.
«Инвестиции в новые цеха в Штернберге и Копрывнице в целом достигают 1 миллиарда крон, как в строительство новых цехов, так и в технологии», — добавляет пресс-секретарь холдинга Андрей Чиртек.
В настоящее время Czechoslovak Group экспортирует 90% своей продукции. «Мы ожидаем, что в будущем будем выполнять другие проекты для чешской армии, в частности в области наземной техники», — говорит Чиртек.
Армия сейчас заключает более крупные контракты с отечественными и зарубежными компаниями. Если в 2022 году речь шла о контрактах на сумму 53 миллиарда крон, то год спустя эта сумма увеличилась более чем вдвое, а в прошлом году составила почти 244 миллиарда. Часто это многолетние контракты. Однако точное количество поставок чешских производителей оружия неизвестно.
«Мы хотели бы покрыть все потребности чешской армии, но, конечно, это зависит от Министерства обороны, как оно будет закупать и будет ли отдавать предпочтение чешским производителям», — комментирует президент Ассоциации оборонной и безопасности промышленности Чешской Республики Йиржи Гынек.
В случае увеличения расходов на оборону производители оружия обращают внимание на то, что они должны знать, что и когда будут запрашивать государства.
Мощности на пределе возможностей
Однако сами оружейные заводы считают, что дальнейшее резкое увеличение производства будет затруднительным. По словам их представителей, весь сектор испытывает проблемы, которые сдерживают производство, например, нехватка пороха, а также другие факторы. «Будь то цеха, логистические комплексы или производственные линии — производство одной линии, заказ и поставка одной производственной линии сегодня занимают от 16 до 18 месяцев, а то и больше», — говорит Рада.
«С начала войны в Украине удалось значительно увеличить мощности, я бы даже сказал, что мы достигли предела возможностей. Нам не хватает сотрудников, помещений, технологий и, конечно же, финансовых средств. Мы делаем все, что можем, но я думаю, что уже не сможем значительно увеличить объемы», — заявил президент оружейной ассоциации Гынек.
Экспорт быстро растет последние три года
Именно с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году наблюдается быстрый рост экспорта военного оборудования. Тогда оружейники экспортировали оборудование на сумму 34 миллиарда крон, что более чем в два раза превышает предыдущий показатель. С тех пор сумма продолжает расти — в 2023 году она составила 50 миллиардов, а в прошлом году уже 94 миллиарда крон.
Более половины продукции пошла в европейские страны, не входящие в ЕС — помимо Украины, например, в Великобританию. Треть производства отправилась в страны ЕС-27. Меньшая часть пошла в страны Юго-Восточной Азии или на Ближний Восток.
Больше всего материалов оружейники экспортировали в Украину, их стоимость превысила 47 миллиардов крон. Затем следуют Болгария, Нидерланды и Вьетнам.
«Более 90% того, что сегодня производится в Чехии, экспортируется. Оно экспортируется примерно в 100 стран мира, но больше всего мы поставляем в Украину. И это либо напрямую, либо через некоторые страны, которые финансируют поставки на Украину, такие как Нидерланды, которые играют в этом значительную роль. Я оцениваю, что почти 80% того, что мы экспортировали в 2024 году, пошло именно в Украину», — заключил Гынек.
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