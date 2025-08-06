Производство чешских оружейных заводов достигло рекордного уровня

Новости 420on 6 августа 2025 09:30 536

Чешские оружейники переживают рекордный период. В прошлом году они экспортировали военного оборудования на 94 миллиарда крон, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Это связано с войной России в Украине и повышенным спросом со стороны вооруженных сил. Поэтому компании из этой отрасли вкладывают большие средства и расширяют производственные мощности.