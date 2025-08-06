RegioJet выиграл тендер на обслуживание скоростных поездов в северо-восточной Чехии
6 августа 2025
13:30
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Компания RegioJet выиграла тендер Министерства транспорта на обслуживание пяти скоростных линий в северо-восточной Чехии. Поезда будут курсировать по маршруту между Либерцем и Пардубице или Прагой и Танвальдом.
Министерство транспорта объявило компанию RegioJet победителем тендера на обслуживание пяти скоростных поездов в северо-восточной Чехии. Из четырех претендентов компания предложила самую низкую цену в открытом конкурсе. Об этом сообщил сайт Zdopravy.cz со ссылкой на уведомление, которое министерство направило во вторник участникам тендера на заказ с предполагаемой стоимостью 19,9 миллиарда крон. Если договор будет подписан до сентября, поезда RegioJet начнут курсировать по выбранным линиям с декабря 2029 года.
Тендер включает экспресс-маршруты R14A между Пардубице и Либерцем, R14B между Либерцем и Усти-на-Лабем, маршрут R21, соединяющий Прагу и Танвальд, R22 между Колином и Румбурком и маршрут R24 Прага — Румбурк. За исключением пока не эксплуатируемого маршрута между Прагой и Румбурком, на них в настоящее время курсируют поезда компании Arriva.
Согласно контракту, победитель текущего тендера должен выйти на маршруты с новыми поездами. Участники конкурса должны были предложить транспортные средства, способные двигаться по электрифицированным линиям со скоростью до 160 километров в час и со скоростью 120 километров на линиях, где они будут работать на батареях или дизельном топливе. Министерство несколько раз продлевало срок подачи заявок, первоначально он был до середины апреля.
Помимо RegioJet, в конкурсе участвовали частные перевозчики Arriva и Leo Express, а также České dráhy, которые, по данным сервера, заняли второе место.
В конце июня этого года Министерство транспорта подписало договор с компанией Arriva, согласно которому с декабря 2028 года компания будет обеспечивать транспортное сообщение на двух линиях из Праги в западную Чехию. В настоящее время на этих линиях курсируют České dráhy. Контракт заключен на 15 лет, поэтому Arriva должна будет обеспечивать транспорт до декабря 2043 года. Министерство заплатит за это 3,036 миллиарда крон.
Тендер включает экспресс-маршруты R14A между Пардубице и Либерцем, R14B между Либерцем и Усти-на-Лабем, маршрут R21, соединяющий Прагу и Танвальд, R22 между Колином и Румбурком и маршрут R24 Прага — Румбурк. За исключением пока не эксплуатируемого маршрута между Прагой и Румбурком, на них в настоящее время курсируют поезда компании Arriva.
Согласно контракту, победитель текущего тендера должен выйти на маршруты с новыми поездами. Участники конкурса должны были предложить транспортные средства, способные двигаться по электрифицированным линиям со скоростью до 160 километров в час и со скоростью 120 километров на линиях, где они будут работать на батареях или дизельном топливе. Министерство несколько раз продлевало срок подачи заявок, первоначально он был до середины апреля.
Помимо RegioJet, в конкурсе участвовали частные перевозчики Arriva и Leo Express, а также České dráhy, которые, по данным сервера, заняли второе место.
В конце июня этого года Министерство транспорта подписало договор с компанией Arriva, согласно которому с декабря 2028 года компания будет обеспечивать транспортное сообщение на двух линиях из Праги в западную Чехию. В настоящее время на этих линиях курсируют České dráhy. Контракт заключен на 15 лет, поэтому Arriva должна будет обеспечивать транспорт до декабря 2043 года. Министерство заплатит за это 3,036 миллиарда крон.
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