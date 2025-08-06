RegioJet выиграл тендер на обслуживание скоростных поездов в северо-восточной Чехии

Новости 420on 6 августа 2025 13:30 508

Компания RegioJet выиграла тендер Министерства транспорта на обслуживание пяти скоростных линий в северо-восточной Чехии. Поезда будут курсировать по маршруту между Либерцем и Пардубице или Прагой и Танвальдом.