Аэропорт Праги в этом году уже обслужил 7,77 миллиона пассажиров и стремится к рекорду

Новости 420on 7 августа 2025 13:30 51

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавла в этом году планирует обслужить рекордные 18 миллионов пассажиров. С января по июнь он обслужил почти 7,77 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это примерно на 8% больше и почти столько же, как до пандемии COVID-19. Согласно статистике аэропорта Праги, самым популярным направлением по-прежнему остается Лондон.