Аэропорт Праги в этом году уже обслужил 7,77 миллиона пассажиров и стремится к рекорду
7 августа 2025
13:30
51
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавла в этом году планирует обслужить рекордные 18 миллионов пассажиров. С января по июнь он обслужил почти 7,77 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это примерно на 8% больше и почти столько же, как до пандемии COVID-19. Согласно статистике аэропорта Праги, самым популярным направлением по-прежнему остается Лондон.
В первом полугодии рейсами в Лондон воспользовались почти 650 тысяч человек. Среди самых популярных направлений были также Париж, Амстердам и Милан. Из дальних рейсов наиболее востребованными были рейсы в Дубай.
Из стран мира чаще всего летали в Великобританию, рейсы по этому маршруту перевезли более миллиона пассажиров. Далее следовали Италия, Испания и Франция.
В прошлом году пражский аэропорт обслужил 16,35 миллиона пассажиров, что на 18 процентов больше, чем в предыдущем году. Число обслуженных пассажиров в прошлом году составило 92 процента от числа пассажиров, обслуженных в 2019 году до пандемии COVID-19.
В этом году аэропорт имени Вацлава Гавла планирует обслужить 18,4 миллиона пассажиров, что станет рекордным показателем. В 2019 году, до пандемии COVID-19, аэропорт обслужил 17,8 миллиона пассажиров.
